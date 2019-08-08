Сохраните в закладки: расписание каникул в школах Новосибирска (календарь НГС)

Школьники уйдут на первые каникулы всего через 2 месяца после начала учебного года
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Власти Новосибирска согласовали график каникул в школах на новый учебный год — НГС сделал учебный календарь, который можно распечатать.
График составили в департаменте образования мэрии. Он рекомендуемый — городские школы могут установить свой график каникул и выходных, но с учётом санитарно-эпидемиологических требований. В пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС сообщили, что
осенние каникулы у школьников начнутся 4 ноября и продлятся до 10 ноября, зимние — с 30 декабря и до 12 января, а весенние — с 23 по 31 марта.
В этом году торжественные линейки в школах решили перенести на день позже из-за того, что 1 сентября выпадает на воскресенье. У взрослых новосибирцев ближайшие трёхдневные праздничные выходные будут в ноябре.