Сохраните в закладки: расписание каникул в школах Новосибирска (календарь НГС)

Школьники уйдут на первые каникулы всего через 2 месяца после начала учебного года

Власти Новосибирска согласовали график каникул в школах на новый учебный год — НГС сделал учебный календарь, который можно распечатать.

График составили в департаменте образования мэрии. Он рекомендуемый — городские школы могут установить свой график каникул и выходных, но с учётом санитарно-эпидемиологических требований. В пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС сообщили, что

осенние каникулы у школьников начнутся 4 ноября и продлятся до 10 ноября, зимние — с 30 декабря и до 12 января, а весенние — с 23 по 31 марта.

Календарь можно сохранить в закладках или распечатать и повесить на стену Фото: Полина Авдошина / НГС