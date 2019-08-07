Кроссовки над бездной: в Новосибирске открылась первая большая выставка руфера Вадима Махорова

В Городском центре изобразительных искусств Новосибирска открылась выставка фотохудожников Вадима Махорова (Новосибирск) и Виталия Раскатова (Москва). Их работы в Новосибирске в таком количестве выставляют впервые.



На выставке представлены более 90 работ Фото: Стас Соколов

Выставка проходит на втором этаже ГЦИИ, всего здесь более 90 работ. Кроме фотографий, на выставке можно посмотреть видеоролики, снятые фотографами в процессе подъема на точки для съемки.

«Можно сказать, что это первая в Новосибирске выставка, где будут представлены мои работы в таком большом количестве», — говорит Махоров.

Махоров и Раскатов прославились сначала как руферы — люди, основной целью которых является подъем на какие-то высокие, труднодоступные сооружения. Однако быстро стало понятно, что цель молодых людей не просто зафиксировать факт такого подъема, а прежде всего показать город таким, каким его не видит почти никто.



Некоторые фотоработы установлены на мольберты, чтобы подчеркнуть их художественную ценность Фото: Стас Соколов

Снимки фотохудожников всегда отличала изобретательность и дополнительная экспрессия, которую им придавали ракурсы и точно пойманный свет. Иногда для получения нужного кадра приходится не только идти на риск, но и подолгу ждать. Как, например, было в Шанхае, где Виталий и Вадим забрались на строящийся небоскреб и вынуждены были там ждать, пока ветер разгонит облака, затянувшие город.



Сейчас Махоров — популярный блогер в Insstagram, у его аккаунта 133 тысяч подписчиков. Кроме съемок городов с высоты, фотографы выполняют коммерческие заказы (например, съемку промышленных объектов) и пейзажи. Сегодня работы художников можно не только встретить в крупных галереях. Так, в этом году Вадим Махоров продал два снимка за 650 тысяч рублей швейцарской галерее Colab gallery.

