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2ГИС добавил на карту пункты приёма ненужной одежды

Собранные вещи пойдут на благотворительность или переработку

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На картах в Новосибирске 19 точек, куда можно сдать ненужную одежду

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Справочник 2ГИС нанёс на карту Новосибирска пункты, где принимают ненужные вещи.

«В мобильном приложении для iOS и Android и на 2gis.ru найти точки можно по запросам "пункты приёма одежды" или "сдать одежду"», — сообщает пресс-служба компании.

На карте города обозначены 19 пунктов — это социальные службы и пункты при храмах, где одежду передают нуждающимся, а также торговые сети и организации, которые сортируют одежду. Из них вещи идут на благотворительность или на реализацию или переработку.

«В каждом из пунктов принимают одежду, обувь и домашний текстиль, в некоторых — сумки, мебель и даже бытовую технику. Предметы могут быть новыми или использованными», — отмечают в 2ГИС.

Эти пункты также можно найти в подборке «Куда отдать ненужные вещи» в разделе «Интересное в городе» в 2ГИС<br>

Эти пункты также можно найти в подборке «Куда отдать ненужные вещи» в разделе «Интересное в городе» в 2ГИС

В конце июля 2ГИС нанёс на карту контейнеры для раздельного сбора мусора.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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7 авг 2019 в 18:24

Всегда ненужные вещи сдаю в такие пункты - лучше, чем выкинуть. А так кому-то пригодится, что-то на переработку пойдет - все лучше, чем гниение на помойке.

Фото пользователя
7 авг 2019 в 18:21

Это ерунда, а вот куда батарейки можно сдать? Раньше в e2e4 принимали, а теперь не принимают( p.s.: я их не покупаю, вся техника на аккумуляторах AA и AAA, но когда в упаковке с новыми устройствами/игрушками батарейки, то их надо куда-то девать...

Точняк
7 авг 2019 в 18:23

Приносите к нам в ЧОП. Ходить не в чем. Форма ЧОП уже старая вся, а директор новую не выдаёт.