2ГИС добавил на карту пункты приёма ненужной одежды

Справочник 2ГИС нанёс на карту Новосибирска пункты, где принимают ненужные вещи.



«В мобильном приложении для iOS и Android и на 2gis.ru найти точки можно по запросам "пункты приёма одежды" или "сдать одежду"», — сообщает пресс-служба компании.



На карте города обозначены 19 пунктов — это социальные службы и пункты при храмах, где одежду передают нуждающимся, а также торговые сети и организации, которые сортируют одежду. Из них вещи идут на благотворительность или на реализацию или переработку.

