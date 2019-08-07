2ГИС добавил на карту пункты приёма ненужной одежды

На картах в Новосибирске 19 точек, куда можно сдать ненужную одежду
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
Справочник 2ГИС нанёс на карту Новосибирска пункты, где принимают ненужные вещи.
«В мобильном приложении для iOS и Android и на 2gis.ru найти точки можно по запросам "пункты приёма одежды" или "сдать одежду"», — сообщает пресс-служба компании.
На карте города обозначены 19 пунктов — это социальные службы и пункты при храмах, где одежду передают нуждающимся, а также торговые сети и организации, которые сортируют одежду. Из них вещи идут на благотворительность или на реализацию или переработку.
«В каждом из пунктов принимают одежду, обувь и домашний текстиль, в некоторых — сумки, мебель и даже бытовую технику. Предметы могут быть новыми или использованными», — отмечают в 2ГИС.
В конце июля 2ГИС нанёс на карту контейнеры для раздельного сбора мусора.