«Тойота» сбила двух школьников на пешеходном переходе на улице Гоголя

Детей с места аварии увезли в больницу с многочисленными травмами
Фото: Владислав Савченков
Днём в среду, 7 августа, на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска «Тойота» сбила двух подростков на пешеходном переходе — с места аварии детей увезли в больницу.
Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 14:30 недалеко от дома
«Автомобилем "Тойота Калдина" управлял мужчина с 13-летним стажем вождения. Двигался по улице Гоголя со стороны Красина в сторону Комбинатской. В пути следования он совершил наезд на двух подростков, которые по пешеходному переходу передвигались на велосипеде», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По его словам, пострадавшим в результате аварии детям 12 и 13 лет. С места аварии их увезли в больницу с многочисленными травмами.
«Водитель на месте, объяснят обстоятельства происшествия сотрудникам ДПС ГИБДД», — добавил Владислав Савченков.
Несколько дней назад на Красном проспекте иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места ДТП — автоинспекторы объявили водителя в розыск.