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Происшествия

«Тойота» сбила двух школьников на пешеходном переходе на улице Гоголя

Подростки переезжали дорогу на велосипедах

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Детей с места аварии увезли в больницу с многочисленными травмами

Фото: Владислав Савченков

Днём в среду, 7 августа, на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска «Тойота» сбила двух подростков на пешеходном переходе — с места аварии детей увезли в больницу.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 14:30 недалеко от дома № 201 на улице Гоголя.

«Автомобилем "Тойота Калдина" управлял мужчина с 13-летним стажем вождения. Двигался по улице Гоголя со стороны Красина в сторону Комбинатской. В пути следования он совершил наезд на двух подростков, которые по пешеходному переходу передвигались на велосипеде», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

У водителя иномарки 13-летний стаж вождения

У водителя иномарки 13-летний стаж вождения

По его словам, пострадавшим в результате аварии детям 12 и 13 лет. С места аварии их увезли в больницу с многочисленными травмами.

«Водитель на месте, объяснят обстоятельства происшествия сотрудникам ДПС ГИБДД», — добавил Владислав Савченков.

Несколько дней назад на Красном проспекте иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места ДТП — автоинспекторы объявили водителя в розыск.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Qwerty
7 авг 2019 в 18:03

Опять тойота, опять пруль... Да еще дунул наверное чего нибудь как все тойотофилы любят...

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7 авг 2019 в 18:01

Теперь возможно подростки усвоят правило, что необходимо пересекать дорогу, везя велосипед рядом

7 авг 2019 в 18:20

Я сегодня еле успел остановиться перед ПП, когда на него вылетели 3 школьника-велосипедиста! Ехал не быстро, перед ПП притормозил и если бы увидел пешеходов, планировавших перейти дорогу, успел бы легко остановиться. Но вылетающих на скорости детей на великах не ожидал увидеть и пришлось резко тормозить. Достали уже эти нарушители, родителей бы их под суд за такое!