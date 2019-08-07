«Тойота» сбила двух школьников на пешеходном переходе на улице Гоголя

Днём в среду, 7 августа, на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска «Тойота» сбила двух подростков на пешеходном переходе — с места аварии детей увезли в больницу.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 14:30 недалеко от дома № 201 на улице Гоголя.

«Автомобилем "Тойота Калдина" управлял мужчина с 13-летним стажем вождения. Двигался по улице Гоголя со стороны Красина в сторону Комбинатской. В пути следования он совершил наезд на двух подростков, которые по пешеходному переходу передвигались на велосипеде», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.