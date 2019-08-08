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Новосибирцы пожаловались на запрет ходить на работу в шортах

Сотрудникам сложно соблюдать дресс-код в жаркие летние дни

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Новосибирцы  предпочли бы приходить на работу в лёгкой и открытой одежде в жару

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аналитики портала по поиску работы «Зарплата.ру» расспросили новосибирцев о соблюдении дресс-кода на работе в летнюю жару. На вопросы ответили 940 жителей Новосибирска и 410 представителей местных компаний.

«Каждый третий опрошенный рассказал, что у них на работе нет правил, касающихся внешнего вида сотрудников. А 49% новосибирцев вынуждены соблюдать небольшие ограничения в выборе одежды. У 15% горожан в компаниях существует строгий дресс-код, а 4% носят форму», — говорится в результатах опроса.

Каждому пятому горожанину хотя бы раз в жизни начальство делало замечание из-за его одежды. 

«Чаще всего работодатели высказывали недовольство из-за шорт, джинсов, коротких юбок, отсутствия рукавов, слишком ярких нарядов, а также из-за небрежности», — говорится в сообщении «Зарплаты.ру».

При этом треть горожан, соблюдающих правила, признались, что летом им жарко и некомфортно на рабочем месте. 20% хотели бы одеваться в этот сезон ярче и разнообразнее. 12% пожаловались на то, что им часто приходится переодеваться для летних прогулок или поездок на природу после рабочего дня, а 4% неудобно передвигаться на велосипеде или самокате. Однако 44% отметили, что их всё устраивает.

Почти половина из тех, кто работает в компаниях с дресс-кодом, признались, что иногда нарушают правила внешнего вида.

«Зарплата.ру»

При этом 7% опрошенных нарушают дресс-код постоянно, 44% не решались на это никогда.

В то же время 75% представителей новосибирских компаний рассказали, что больше всего их раздражает неопрятная внешность сотрудников. 55% работодателей не готовы терпеть откровенные наряды, 35% — одежду или макияж, не подходящие случаю, 20% — чрезмерную яркость и креативность образа. А 15% не переваривают пирсинг и татуировки (в этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа).

Опрос также показал, что 17% работодателей Новосибирска не возьмут на работу соискателя, внешний вид которого им не понравился.

На прошлой неделе «Зарплата.ру» спросила у новосибирцев, готовы ли они пожертвовать семьёй ради карьеры. Женщин-карьеристок оказалось больше, чем мужчин. 

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КОММЕНТАРИИ (19)

Яжемать
8 авг 2019 в 08:01

Мало того что он них пахнет немытыми телами и прокисшим потом, так они хотят приходить на работу в шортах. У работников что совсем плохо с воспитанием? Пусть они так дома перед мамой бегают. А на работе пусть ходят так как требует руководство. Они деньги получают за подчинение!

Фото пользователя
8 авг 2019 в 08:11

Когда работал в офисных условиях, был в костюме и при галстуке всегда. Кто там на шорты жалуется? Езжайте откуда приехали, в своих Задрючинсках можете хоть в трусах ходить. А в цивилизованном городе извольте соблюдать приличия.

Qwerty
8 авг 2019 в 08:12

В кабинете у меня кондер. Тут прохладно, свежо. Не понимаю ваших проблем холопских...