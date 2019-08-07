Корейская супер-Camry: Hyundai рассекретила оснащение новой машины с фарами на капоте

Компания Hyundai решила продавать большой седан Sonata на отечественном рынке с единственным атмосферным двигателем объемом 2,5 литра. Его мощность составит 179 л. с. с крутящим моментом 232 Н*м, который будет работать в паре с 6-ступенчатым гидроавтоматом.

Sonata является конкурентом Toyota Camry, её новое поколение было представлено весной этого года и поразило футуристическим внешним видом. Корейцы нарисовали множество сложных линий в экстерьере, а полоски светодиодных огней завели далеко на капот.

В список оснащения автомобиля вошли светодиодная оптика, система стабилизации, сенсорные мультимедиа, кожаный салон, электрозеркала, климат, ЭРА-ГЛОНАСС, контроль давления в шинах. Новая Sonata крупнее Toyota Camry: её длина составляет 4900 мм против 4879 мм у Camry, ширина — 1860 мм против 1839 мм, колесная база 2840 мм против 2825 мм соответственно.

Текущая Sonata всегда стоила дешевле Camry, по разным комплектациям разрыв достигает 200–300 тысяч рублей.

«В зависимости от типа двигателя и комплектации — от 1,3 до 1,8 миллиона рублей. Двигатели — 2 литра либо 2,4 литра, оба двигателя атмосферные», — уточнили в новосибирском дилерском центре Hyundai «Эксперт Авто».

Цены на Toyota Camry сейчас лежат в диапазоне от 1,573 до 2,499 миллиона рублей. Также Sonata конкурирует с Mazda 6 и KIA Optima.

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