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Корейская супер-Camry: Hyundai рассекретила оснащение новой машины с фарами на капоте

Новая Hyundai Sonata с космическим дизайном получила 2,5-литровый двигатель и гидроавтомат

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Hyundai Sonata со светодиодами на капоте

Фото: Hyundai

Компания Hyundai решила продавать большой седан Sonata на отечественном рынке с единственным атмосферным двигателем объемом 2,5 литра. Его мощность составит 179 л. с. с крутящим моментом 232 Н*м, который будет работать в паре с 6-ступенчатым гидроавтоматом. 

Sonata длиннее и шире Camry

Sonata длиннее и шире Camry

Sonata является конкурентом Toyota Camry, её новое поколение было представлено весной этого года и поразило футуристическим внешним видом. Корейцы нарисовали множество сложных линий в экстерьере, а полоски светодиодных огней завели далеко на капот. 

В список оснащения автомобиля вошли светодиодная оптика, система стабилизации, сенсорные мультимедиа, кожаный салон, электрозеркала, климат, ЭРА-ГЛОНАСС, контроль давления в шинах. Новая Sonata крупнее Toyota Camry: её длина составляет 4900 мм против 4879 мм у Camry, ширина — 1860 мм против 1839 мм, колесная база 2840 мм против 2825 мм соответственно. 

В салоне Sonata использованы богатые материалы

В салоне Sonata использованы богатые материалы

Текущая Sonata всегда стоила дешевле Camry, по разным комплектациям разрыв достигает 200–300 тысяч рублей. 

«В зависимости от типа двигателя и комплектации — от 1,3 до 1,8 миллиона рублей. Двигатели — 2 литра либо 2,4 литра, оба двигателя атмосферные», — уточнили в новосибирском дилерском центре Hyundai «Эксперт Авто». 

Цены на Toyota Camry сейчас лежат в диапазоне от 1,573 до 2,499 миллиона рублей. Также Sonata конкурирует с Mazda 6 и KIA Optima. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

112
7 авг 2019 в 21:10

Корейцы не умеют в дизайн. Нафига солидному по идее седану эти завитушки в восточном стиле? Хотя технически авто вполне на уровне.

как обычно
7 авг 2019 в 20:46

Компания Hyundai решила продавать большой седан Sonata на отечественном рынке с единственным атмосферным двигателем объемом 2,5 литра.
... В зависимости от типа двигателя и комплектации — от 1,3 до 1,8 миллиона рублей. Двигатели — 2 литра либо 2,4 литра, оба двигателя атмосферные.
----
Все три единственных двигателя можно поменять на четвертый.

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7 авг 2019 в 20:43

Красивая соната:).Был как то давно у моих знакомых интересный случай ,с датчиком давления шин- та ещё штучка:)