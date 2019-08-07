Группа «Несчастный случай» даст концерт на юбилее НГУ

На портале zakupki.gov.ru появилась закупка «Оказание услуг по техническому обеспечению Праздничного концерта, посвященного Юбилею НГУ» стоимостью 499 988 рублей. Эти деньги получит новосибирский предприниматель, который поставит для концерта звуковое, световое и прочее оборудование, сцену и трибуны.

В документах на сайте госзакупок выложен технический райдер группы «Несчастный случай».



«Команда "Несчастный случай" работает только живьём», — отмечается в райдере.

По информации на сайте вуза, концертная программа «Сентябрёвка» будет идти с 18:00 до 22:00 на Пирогова, 2. Точное время начала концерта «Несчастного случая» и его продолжительность пока неизвестны, сообщили в пресс-службе НГУ.



Группа «Несчастный случай» и её лидер Алексей Кортнев часто бывают в Новосибирске — два года назад они выступали на площади Ленина в День города.