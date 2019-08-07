7 августа среда
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 4/10
usd 65.20
eur 73.07

Темы

СЕЙЧАС +27°С
Пробки 4/10
usd 65.20
eur 73.07

Все новости

Все новости
Развлечения

Группа «Несчастный случай» даст концерт на юбилее НГУ

Два года назад группа приезжала в Новосибирск на День города

Поделиться

1 579
7 Обсудить

Группа работает только живьём, отмечается в райдере

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На 60-летии Новосибирского государственного университета, которое отпразднуют 11 сентября, выступит группа «Несчастный случай».

Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе вуза.

На портале zakupki.gov.ru появилась закупка «Оказание услуг по техническому обеспечению Праздничного концерта, посвященного Юбилею НГУ» стоимостью 499 988 рублей. Эти деньги получит новосибирский предприниматель, который поставит для концерта звуковое, световое и прочее оборудование, сцену и трибуны. 

В документах на сайте госзакупок выложен технический райдер группы «Несчастный случай».

«Команда "Несчастный случай" работает только живьём», — отмечается в райдере.

По информации на сайте вуза, концертная программа «Сентябрёвка» будет идти с 18:00 до 22:00 на Пирогова, 2. Точное время начала концерта «Несчастного случая» и его продолжительность пока неизвестны, сообщили в пресс-службе НГУ. 

Группа «Несчастный случай» и её лидер Алексей Кортнев часто бывают в Новосибирске — два года назад они выступали на площади Ленина в День города

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

НГУ

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
7 авг 2019 в 17:55

Кто это?? Назовите пару хитов, этой группы. Я правда не знаю. Без стёба. Они учились в НГУ или как??

7 авг 2019 в 17:43

11 сентября день трагедии, масштабы которой трудно представить, день когда в США не слушают группу Несчастный случай...

Фото пользователя
7 авг 2019 в 17:49

Не патриотичная группа. Нужно Валерию приглашать на такие праздники и Любэ. И надо что бы там военкоматы вели набор в армию и давали студентам надевать противогазы и собирать автоматы. Надо всех кормить из военнполевой кухни кирзовой кашей. И всех студентов надо одеть в военную форму и в конце праздника необходимо сжечь чучело Трампа и Обамы. Вот тогда будет настоящий праздник.