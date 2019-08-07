Посмотрите на небо: к мощнейшему метеорному потоку присоединился непредсказуемый звёздный дождь

На фото — метеоры потока Персеиды, снятые в 2018 году, сейчас этот поток также можно видеть в небе
Фото: Ольга Сивякова
В небе над Новосибирском начался метеорный поток каппа-Цигниды — этот звёздный дождь поднимается высоко над горизонтом.
«Он так называется, потому что радиант — точка, из которой, как нам кажется, летят частицы, находится близ звезды каппа в созвездии Лебедя. Цигнус — это и есть Лебедь, отсюда и название пошло», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.
Это достаточно слабый метеорный поток, в среднем достигает трёх метеоров в час. По словам Виктории Дамм, активность метеоров может меняться — всплеск возникает с периодичностью около 6,5 года. При этом точных данных, когда наступает этот период, нет.
Чтобы увидеть этот метеорный поток над горизонтом, желательно уехать за город, подальше от засветки.
Каппа-Цигниды будут активны до 25 августа. Их максимум приходится на 17 августа.
Сейчас в небе над Новосибирском идёт ещё один звёздный дождь — Персеиды. Этот мощный метеорный поток начался в конце июля, пик придётся на 13 августа. Максимальное количество частиц может достигнуть 100 метеоров в час.