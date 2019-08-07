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Наука

Посмотрите на небо: к мощнейшему метеорному потоку присоединился непредсказуемый звёздный дождь

Сейчас в ночном небе над Новосибирском можно разглядеть не только Персеиды, но и каппа-Цигниды

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На фото — метеоры потока Персеиды, снятые в 2018 году, сейчас этот поток также можно видеть в небе

Фото: Ольга Сивякова

В небе над Новосибирском начался метеорный поток каппа-Цигниды — этот звёздный дождь поднимается высоко над горизонтом.

«Он так называется, потому что радиант — точка, из которой, как нам кажется, летят частицы, находится близ звезды каппа в созвездии Лебедя. Цигнус — это и есть Лебедь, отсюда и название пошло», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

Это достаточно слабый метеорный поток, в среднем достигает трёх метеоров в час. По словам Виктории Дамм, активность метеоров может меняться — всплеск возникает с периодичностью около 6,5 года. При этом точных данных, когда наступает этот период, нет. 

Чтобы увидеть этот метеорный поток над горизонтом, желательно уехать за город, подальше от засветки.

Каппа-Цигниды будут активны до 25 августа. Их максимум приходится на 17 августа.

Сейчас в небе над Новосибирском идёт ещё один звёздный дождь — Персеиды. Этот мощный метеорный поток начался в конце июля, пик придётся на 13 августа. Максимальное количество частиц может достигнуть 100 метеоров в час. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

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7 авг 2019 в 21:57

около 6,5 года