Посмотрите на небо: к мощнейшему метеорному потоку присоединился непредсказуемый звёздный дождь

В небе над Новосибирском начался метеорный поток каппа-Цигниды — этот звёздный дождь поднимается высоко над горизонтом.

«Он так называется, потому что радиант — точка, из которой, как нам кажется, летят частицы, находится близ звезды каппа в созвездии Лебедя. Цигнус — это и есть Лебедь, отсюда и название пошло», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

Это достаточно слабый метеорный поток, в среднем достигает трёх метеоров в час. По словам Виктории Дамм, активность метеоров может меняться — всплеск возникает с периодичностью около 6,5 года. При этом точных данных, когда наступает этот период, нет.