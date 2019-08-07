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Над Новосибирском с рёвом пронеслись бомбардировщики с изменяемым крылом

Несколько Су-24 зашли на посадку в Толмачёво над центром города

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У бомбардировщика Су-24 изменяется стреловидность крыла

Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Сегодня днём 6 августа над центром Новосибирска пролетели военные фронтовые бомбардировщики Су-24.

По наблюдениям корреспондентов НГС, самолёты пролетели над городом после 15:00.

«Это плановый перелёт, ничего такого нет. Су-24 по маршруту проходят, приземляются и летят дальше», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.

В Новосибирск самолёты прилетели для дозаправки

В Новосибирск самолёты прилетели для дозаправки

Маршрут полётов бомбардировщиков в военном округе не назвали, но сообщили, что самолёты заходят в Новосибирск на дозаправку.


А 25 июля в аэропорту Толмачёво приземлилась пилотажная группа «Соколы России» — несколько самолётов прилетели в Новосибирск для участия в авиашоу. 

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КОММЕНТАРИИ (18)

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7 авг 2019 в 16:21

"... с рёвом пронеслась бомбардировщики". То, что "с рёвом", конечно очень необходимое уточнение, поскольку иногда бомбардировщики проносятся с плачем, иногда с матом, а иной раз с песней "Облака - белокрылые лошадки! Облака, что вы мчитесь без оглядки" и т.д....))

не авиатор
7 авг 2019 в 16:14

пролет каждого самолета будем всем миром обсуждать, как в глухой деревне начала XX в. ?

торчок. ёлка
7 авг 2019 в 16:22

Наши пенсии полетели.:(