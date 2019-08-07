Над Новосибирском с рёвом пронеслись бомбардировщики с изменяемым крылом

«Это плановый перелёт, ничего такого нет. Су-24 по маршруту проходят, приземляются и летят дальше», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.

По наблюдениям корреспондентов НГС, самолёты пролетели над городом после 15:00.

Сегодня днём 6 августа над центром Новосибирска пролетели военные фронтовые бомбардировщики Су-24.

В Новосибирск самолёты прилетели для дозаправки

Маршрут полётов бомбардировщиков в военном округе не назвали, но сообщили, что самолёты заходят в Новосибирск на дозаправку.



А 25 июля в аэропорту Толмачёво приземлилась пилотажная группа «Соколы России» — несколько самолётов прилетели в Новосибирск для участия в авиашоу.