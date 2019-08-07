Логово живодера: из квартиры подозреваемой в убийстве кота вынесли коробки костей

Рыжего кота Мартина знал весь двор. Он четыре года спокойно гулял на улице. Последний раз живым его видели на детской площадке 5 августа

В Академгородке рыжий кот Мартин не вернулся с прогулки к хозяевам, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке соседнего подъезда. В жестокой расправе над животным обвиняют девушку — соседку владельцев кота. Полиция вчера провела обыски в её квартире. Но сегодня девушка уже спокойно гуляет по двору, а жители дома не знают, что делать, чтобы избавиться от такого соседства. Они рассказали корреспонденту НГС о криках и визгах животных из квартиры девушки, невыносимом запахе и других чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.



Двор дома по улице Иванова, 28А ничем особо не отличается от других дворов девятиэтажек. Бабушки на детской площадке обсуждают вчерашние события всё утро — рыжего кота Мартина знал весь дом.



Рыжего кота Мартина соседи часто видели на улице и спокойно запускали его в подъезд Фото: Густаво Зырянов \ НГС

«Постоянно ходил здесь. Вот этого рыжего жалко. Здоровый такой. Животные теряются у нас тут, смотришь по объявлениям. Я видела вчера только, что милиция стояла около второго подъезда очень долго, потом сюда проехали около нашего подъезда, остановились почему-то, и я видела, что там две сидят женщины или девчонки, и почему-то обратно вернулись», — рассказала жительница дома Валентина Ивановна.

Хозяйка кота Ульяна Храмова объяснила, что это она вызвала полицию вчера вечером, когда нашла пакет с котом. Её дочка посмотрела по камерам с домофона, что Мартин зашёл в дом в 16:00, а затем и девушка-соседка.

«В 17:53 вынесли пакет, чёрный мусорный пакет с завязками, как она его несёт и кто несёт, видно. И понесла к третьему подъезду, потому что там нет камеры. Мы сорвались, побежали туда, перчаточками достали, а там наш котик. У котика обрублены лапы, снят скальп с головы до шеи, с плеча одного, всё это скинуто туда, там ещё кожа обрезана», — вспоминает Ульяна.



Ульяна Храмова нашла своего кота расчленённым в мусорном баке соседнего подъезда Фото: Густаво Зырянов / НГС

Женщина дождалась полицию и опергруппу, которая вошла в квартиру. Потом все ждали, пока приедет отец Алины (имя подозреваемой изменено. — Прим. ред), которую подозревают в убийстве кота.

«Вынесли вот такую стопку (показывает выше колена. — Прим. ред.) коробок с костями. Дальше мы слышали по домофону, разговаривали следователи между собой, запись есть, что там кости животных, черепа, девочка занималась продажей черепов. <…> балкон с белками, остатки птиц, крыс, в холодильнике кошачьи лапки <…> лапок нашего цвета нет», — добавила женщина.

Она рассказала, что часто видела, как Алина ходит в лес. К тому же, по её словам, девушка занималась передержкой животных.



Девушка, которую обвиняют в убийстве кота, сегодня спокойно гуляла по двору с собакой и друзьями Фото: Густаво Зырянов / НГС

Алина сегодня спокойно гуляет со своей собакой и друзьями по двору. Она попросила корреспондента НГС называть её другим именем — неофициальным, а потом отказалась разговаривать.

«Я не буду давать показания <…> Мой адвокат против», — коротко ответила девушка.



Площадка, на которой находится квартира девушки, а также этажом выше и ниже — разрисованы надписями и граффити Фото: Густаво Зырянов / НГС

В подъезде девятиэтажки, в которой живёт девушка, чисто ровно до этажа, где находится квартира Алины. На нём стены разрисованы непристойными картинками, граффити и странными высказываниями. Одно из них, «Я чернее всего, что ты видел», по словам соседки девушки по площадке Татьяны, появилось месяц назад.



«Постоянно шум и непонятно что творится, то они мучают кого-то, крики стоят <…> Ребёнок видел, что они голубя тут мучили <…> Вот такой большой пакет чёрный выбросила сюда и закрылась. Он стоял и тёк, воняло ужасно. Там сосед с верхнего этажа вышел и мой вышел [муж], и они выбросили. И говорит, запах был, как вот знаете, когда люди умирают, разлагаются», — рассказала Татьяна.



Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что Алина стоит на учёте в ПДН Фото: Густаво Зырянов / НГС

Случай с пакетом помнит и соседка Алины сверху. Вера Ивановна добавляет, что ужасный запах в подъезде и в её квартире появился зимой.

«Носом чувствую. Началось всё зимой. Трупный запах, вообще кошмарно было. Я ходила к участковому <…> она начала делать чучела животных, ну и вот у нас запах появился. <…> Родители бросили её, собственно говоря, на произвол судьбы, знаю, что ребёнок не вполне здоров <…> и уехали. Она одна живёт, с ней оставался папа, потом и папа съехал», — рассказывает Вера Ивановна.

По словам соседей, им уже приходилось выбрасывать чёрные пакеты с трупным запахом с площадки, на которой находится квартира девушки Фото: Густаво Зырянов / НГС

Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что девушка стоит на учёте в полиции. При этом, по его словам, соседи неоднократно жаловались участковому на шум и визги животных, а также на то, что девушка живёт в квартире одна.