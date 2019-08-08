Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 65.09
eur 72.89

Все новости

Все новости
Еда

Новосибирские пивовары сварили сидр с молодой елью, брусникой и вороникой

Раньше новосибирцы яблочный напиток никогда не готовили

Поделиться

955
4 Обсудить

Сидр сварили в Туле — основное сырьё, яблоки, производят ближе к этому городу

Фото: Сергей Цуркан

Новосибирская пивоварня GUSI вместе пивоварней и рестораном «Пётр Петрович» из Тулы сделали сидр под названием «Широта 54». Это первая для новосибирских компаний попытка коммерческого выпуска этого типа напитка.

Как рассказал корреспонденту НГС руководитель «Гусей» Сергей Цуркан, сидр произведён в Туле на мощностях «Петра Петровича», но это совместный проект двух предприятий. Подобного рода коллаборации нередки среди крафтовых пивоварен. Название пиво получило из-за того, что Тула расположена именно на 54-й северной широте (Новосибирск — на 55-й).

При производстве сидра использовались яблоки из Тульской области и сибирские молодые побеги ели, ягоды вороники и брусники, сообщил Цуркан. По его словам, побеги ели собирали для напитка ещё в июне. 

«Широта 54» будет продаваться пока только в ресторанах «Гуси», «Гуси в городе» и в барах «Барбара ждет» и «Валгалла». Навынос напиток будет продаваться по 400 рублей за литр, а на месте в баре бокал 0,33 будет стоить порядка 190 рублей (в зависимости от заведения).

«Широта 54» — первая попытка новосибирской компании сделать свой сидр, пусть и на чужих мощностях. До этого в Сибири сидр делали только на Алтае под брендами GloryWood и «Лось и кедр». Большая же часть сидров, которые сегодня продаются в Новосибирске, произведена за рубежом или в европейской части России, в основном в Подмосковье и Ленинградской области.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

сидрGUSI

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
8 авг 2019 в 08:10

Вы нормальный сухой (фиг с ним, полусухой) сидр научитесь варить вместо этой сладкой яблочной жижи. И за вменяемые деньги. У нас же теперь яблок как грязи в связи с импортозамещением))). Хотя бы на уровне дешёвых французских или английских сидров, а потом уже пихайте туда все остальное. Этот унылый крафт уже в печенках стоит. Не умеем делать хорошо - добавим ёлки и экстракт папайи. Надоели.

8 авг 2019 в 08:26

Сварили сидр ? Серьёзно? А квас не варят или простоквашу?

Алкотерапевт
8 авг 2019 в 08:07

Автор, или кто у вас тут сочиняет заголовки, учи матчасть. Сидр, в отличие от пива, не варят.