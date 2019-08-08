Новосибирские пивовары сварили сидр с молодой елью, брусникой и вороникой

Сидр сварили в Туле — основное сырьё, яблоки, производят ближе к этому городу
Фото: Сергей Цуркан
Новосибирская пивоварня GUSI вместе пивоварней и рестораном «Пётр Петрович» из Тулы сделали сидр под названием «Широта 54». Это первая для новосибирских компаний попытка коммерческого выпуска этого типа напитка.
Как рассказал корреспонденту НГС руководитель «Гусей» Сергей Цуркан, сидр произведён в Туле на мощностях «Петра Петровича», но это совместный проект двух предприятий. Подобного рода коллаборации нередки среди крафтовых пивоварен. Название пиво получило из-за того, что Тула расположена именно на 54-й северной широте (Новосибирск — на 55-й).
При производстве сидра использовались яблоки из Тульской области и сибирские молодые побеги ели, ягоды вороники и брусники, сообщил Цуркан. По его словам, побеги ели собирали для напитка ещё в июне.
«Широта 54» будет продаваться пока только в ресторанах «Гуси», «Гуси в городе» и в барах «Барбара ждет» и «Валгалла». Навынос напиток будет продаваться по 400 рублей за литр, а на месте в баре бокал 0,33 будет стоить порядка 190 рублей (в зависимости от заведения).
«Широта 54» — первая попытка новосибирской компании сделать свой сидр, пусть и на чужих мощностях. До этого в Сибири сидр делали только на Алтае под брендами GloryWood и «Лось и кедр». Большая же часть сидров, которые сегодня продаются в Новосибирске, произведена за рубежом или в европейской части России, в основном в Подмосковье и Ленинградской области.