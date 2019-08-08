Новосибирские пивовары сварили сидр с молодой елью, брусникой и вороникой

Как рассказал корреспонденту НГС руководитель «Гусей» Сергей Цуркан, сидр произведён в Туле на мощностях «Петра Петровича», но это совместный проект двух предприятий. Подобного рода коллаборации нередки среди крафтовых пивоварен. Название пиво получило из-за того, что Тула расположена именно на 54-й северной широте (Новосибирск — на 55-й).

Новосибирская пивоварня GUSI вместе пивоварней и рестораном «Пётр Петрович» из Тулы сделали сидр под названием «Широта 54». Это первая для новосибирских компаний попытка коммерческого выпуска этого типа напитка.

При производстве сидра использовались яблоки из Тульской области и сибирские молодые побеги ели, ягоды вороники и брусники, сообщил Цуркан. По его словам, побеги ели собирали для напитка ещё в июне.

«Широта 54» будет продаваться пока только в ресторанах «Гуси», «Гуси в городе» и в барах «Барбара ждет» и «Валгалла». Навынос напиток будет продаваться по 400 рублей за литр, а на месте в баре бокал 0,33 будет стоить порядка 190 рублей (в зависимости от заведения).



«Широта 54» — первая попытка новосибирской компании сделать свой сидр, пусть и на чужих мощностях. До этого в Сибири сидр делали только на Алтае под брендами GloryWood и «Лось и кедр». Большая же часть сидров, которые сегодня продаются в Новосибирске, произведена за рубежом или в европейской части России, в основном в Подмосковье и Ленинградской области.