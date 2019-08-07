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Дороги и транспорт

Хрен вам, а не рельсы: будущая трамвайная линия на Кошурникова заросла корнеплодами

В этом месте должен ходить трамвай до нового автовокзала

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Высота листьев достигает полуметра

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Газон посреди улицы Кошурникова зарос хреном. Поле появилось на том участке, где будут строить новую трамвайную линию от станции метро «Золотая Нива» до Гусинобродского шоссе. 

По наблюдению корреспондента НГС, высота растений — около 50 сантиметров, хрен растёт на двух газонах посередине магистрали. 

На этом участке Кошурникова планируют построить трамвайную линию

На этом участке Кошурникова планируют построить трамвайную линию

В «Горзеленхозе» корреспонденту НГС ответили, что на все вопросы, связанные с уходом за городскими газонами, отвечает пресс-центр мэрии. Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, как ухаживают за газоном на Кошурникова и планируют ли там скосить хрен. Ответ на запрос на момент публикации ещё не пришел.

Хрен — многолетнее травянистое растение семейства Капустные, его листья и корни используются в медицине и кулинарии. В России растут два вида хрена: обыкновенный (в европейской части) и луговой (преимущественно в Сибири) (по данным «Википедии»). 

Хрен растёт на двух разделительных газонах магистрали

Хрен растёт на двух разделительных газонах магистрали

Трамвайная линия на этом участке Кошурникова должна соединить станцию метро «Золотая Нива» и новый автовокзал. Пока на строительство новой трамвайной линии выделили 32 миллиона рублей. Этой суммы хватит на проект и подготовку участка.

Кроме хрена, этим летом в Новосибирске выросла конопля — растение обнаружили прямо на клумбе у здания администрации Кировского района. Эксперты предположили, что семена конопли попали туда случайно, вместе с привезённым грунтом. 

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КОММЕНТАРИИ (73)

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7 авг 2019 в 17:53

"Газон посреди улицы Кошурникова зарос хреном" и тут же "будущая трамвайная линия на Кошурникова заросла корнеплодами" - это сильно!! Журналистика и НГС - вещи не совместимые!!! Такие перлы выдавать - это талант!! Газон зарос хреном....вы только можете себе представить??!!! )))) Для справки: рельсы на этом участке демонтировали летом 1992 года и логично, что в этом месте что то просто обязано вырасти? Трава, хрен или подсолнухи.
Скоро ждём новости: зимой на реке Обь, появился лёд!!!

7 авг 2019 в 17:54

А зачем нам вообще нужен трамвай ?

7 авг 2019 в 17:50

Да зарости ты весь Новосибирск травою муравою, городские власти и не почешутся! Им некогда, они красный проспект каждый год ремонтируют!