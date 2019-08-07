Хрен вам, а не рельсы: будущая трамвайная линия на Кошурникова заросла корнеплодами

Высота листьев достигает полуметра
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Газон посреди улицы Кошурникова зарос хреном. Поле появилось на том участке, где будут строить новую трамвайную линию от станции метро «Золотая Нива» до Гусинобродского шоссе.
По наблюдению корреспондента НГС, высота растений — около 50 сантиметров, хрен растёт на двух газонах посередине магистрали.
В «Горзеленхозе» корреспонденту НГС ответили, что на все вопросы, связанные с уходом за городскими газонами, отвечает пресс-центр мэрии. Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, как ухаживают за газоном на Кошурникова и планируют ли там скосить хрен. Ответ на запрос на момент публикации ещё не пришел.
Хрен — многолетнее травянистое растение семейства Капустные, его листья и корни используются в медицине и кулинарии. В России растут два вида хрена: обыкновенный (в европейской части) и луговой (преимущественно в Сибири) (по данным «Википедии»).
Трамвайная линия на этом участке Кошурникова должна соединить станцию метро «Золотая Нива» и новый автовокзал. Пока на строительство новой трамвайной линии выделили 32 миллиона рублей. Этой суммы хватит на проект и подготовку участка.
Кроме хрена, этим летом в Новосибирске выросла конопля — растение обнаружили прямо на клумбе у здания администрации Кировского района. Эксперты предположили, что семена конопли попали туда случайно, вместе с привезённым грунтом.