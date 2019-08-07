Хрен вам, а не рельсы: будущая трамвайная линия на Кошурникова заросла корнеплодами

Газон посреди улицы Кошурникова зарос хреном. Поле появилось на том участке, где будут строить новую трамвайную линию от станции метро «Золотая Нива» до Гусинобродского шоссе. По наблюдению корреспондента НГС, высота растений — около 50 сантиметров, хрен растёт на двух газонах посередине магистрали.



На этом участке Кошурникова планируют построить трамвайную линию Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В «Горзеленхозе» корреспонденту НГС ответили, что на все вопросы, связанные с уходом за городскими газонами, отвечает пресс-центр мэрии. Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, как ухаживают за газоном на Кошурникова и планируют ли там скосить хрен. Ответ на запрос на момент публикации ещё не пришел.



Хрен — многолетнее травянистое растение семейства Капустные, его листья и корни используются в медицине и кулинарии. В России растут два вида хрена: обыкновенный (в европейской части) и луговой (преимущественно в Сибири) (по данным «Википедии»).

Хрен растёт на двух разделительных газонах магистрали Фото: Ольга Бурлакова / НГС