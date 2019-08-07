Пассажирка самолёта приняла соседку за террориста: в S7 рассказали подробности задержки рейса в Сеул

«Перед вылетом рейса S7 5791 во время руления самолёта пассажир из Кореи проявила бдительность и сообщила бортпроводнику, что, по её мнению, пассажир из Узбекистана обсуждала в телефонном разговоре взрыв. Экипаж принял решение вернуть самолёт к месту стоянки для проведения дополнительного досмотра сотрудниками полиции и спецслужб, пассажиры ожидали в здании аэровокзала. После завершения проверки экипаж продолжил выполнение рейса», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе группы компаний S7, в которую входит авиакомпания «Сибирь».

В авиакомпании «Сибирь» рассказали подробности двухчасовой задержки ночного рейса Новосибирск — Сеул: вылет отложили из-за того, что одна пассажирка приняла другую за террористку.

В пресс-службе добавили, что в итоге пассажир из Кореи вместе с ребёнком отказалась от полёта, а пассажирку из Узбекистана сняли с рейса до выяснения обстоятельств.



Ранее в пресс-центре мэрии со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили о том, что сегодня к ним поступила информация о задержке рейса Новосибирск — Сеул «в связи с угрозой теракта». Пассажиров и членов экипажа пришлось эвакуировать. На место прибыли экстренные службы. В 3:30 они завершили проверку, и самолёт снова начал готовиться к вылету.



В транспортной полиции уточнили, что борт обследовали кинологи, но ничего подозрительного не нашли.

«Каких-либо угроз безопасности, а также здоровью и жизни людей не выявлено. Самолёт вылетел в пункт назначения с задержкой в два часа», — рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Самолёт вылетел в 4:09 вместо указанных в расписании 2:00.

