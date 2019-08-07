Новосибирская область вошла в число регионов с законопослушными застройщиками

Новосибирская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по переходу застройщиков на проектное финансирование и счета эскроу. Такие данные сегодня, 7 августа, привёл глава регионального минстроя Иван Шмидт.

При этом из 395 жилых домов, которые сегодня находятся на контроле ведомства, около 85%, вероятнее всего, будут достраиваться по старой схеме с привлечением средств дольщиков, хотя подтверждение минстрой пока выдал только 190 проектам. К 1 октября нужные документы должны оформить и другие застройщики.



«Если говорить о счетах эскроу, мы видим ту же цифру пока — строительный комплекс особенно не рвётся в счета эскроу, потому что достаточно тяжёлая и длинная ситуация в части подтверждения банковского финансирования, <…> эти процессы занимают от 5 месяцев и больше, — отметил Иван Шмидт. — Основная проблематика в этой части — достаточно серьёзный контроль банковской сферы в части проектного финансирования <…>. Большую долю занимают долги по арендной плате за земельные участки у крупных застройщиков, что является тоже непреодолимым условием банка для приобретения проектного финансирования».

Министр при этом заверил, что власти спокойно воспринимают ситуацию с переходом на новую схему работы на рынке, в частности, из-за большого числа уже выданных разрешений на строительство. С 1 июля 2019 года в России фактически запрещено привлекать к строительству домов средства дольщиков: теперь застройщики могут возводить их либо на собственные деньги, либо при поддержке банковского финансирования. Средства покупателей квартир вносятся на специально созданные эскроу-счета, которые будут доступны застройщикам только после завершения строительства. Исключения введены для проектов, которые к 1 июля построены не меньше, чем на 30%, и проданы как минимум на 10%.