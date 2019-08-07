Власти разрешили снести переполненную гимназию в Академгородке — вместо неё построят новую

Так выглядит вариант фасада нового здания гимназии № 3, предложенный архитекторами
Фото: zkapitel.ru
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового здания гимназии
Разрешение опубликовано на муниципальном портале. В документе, подписанном 1 августа, сказано, что на Детском проезде, 10 в Академгородке построят здание высотой 19,9 метра и до 3–4 этажей. Школа будет рассчитана на 1100 учеников, его общая площадь превысит
«Мы сейчас имеем разрешение на строительство новой школы, разрешение на снос старого здания. Всё остальное будет зависеть от решения горсовета о выделении финансов», — рассказала НГС директор гимназии
По её словам, школу обещают построить за полтора года, предполагается, что на строительство выделят 1 миллиард рублей.
Вопрос о финансировании депутаты рассмотрят в сентябре. Пока будут строить новое здание, учеников временно переведут в другие школы. По словам Алексеевой, параллели распределят в гимназию
Гимназия
Уже известно, что проект строительства новой школы — типовой, но архитекторы предложили несколько вариантов фасада школы, чтобы придать зданию индивидуальность.