Власти разрешили снести переполненную гимназию в Академгородке — вместо неё построят новую

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового здания гимназии № 3 в Академгородке — оно начнётся после того, как депутаты примут решение о финансировании стройки.



Разрешение опубликовано на муниципальном портале. В документе, подписанном 1 августа, сказано, что на Детском проезде, 10 в Академгородке построят здание высотой 19,9 метра и до 3–4 этажей. Школа будет рассчитана на 1100 учеников, его общая площадь превысит 15 600 кв. м.