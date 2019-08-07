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Образование

Власти разрешили снести переполненную гимназию в Академгородке — вместо неё построят новую

Когда на стройку найдут 1 миллиард, учеников переведут в другие школы района

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Так выглядит вариант фасада нового здания гимназии № 3, предложенный архитекторами

Фото: zkapitel.ru

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового здания гимназии № 3 в Академгородке — оно начнётся после того, как депутаты примут решение о финансировании стройки.  

Разрешение опубликовано на муниципальном портале. В документе, подписанном 1 августа, сказано, что на Детском проезде, 10 в Академгородке построят здание высотой 19,9 метра и до 3–4 этажей. Школа будет рассчитана на 1100 учеников, его общая площадь превысит 15 600 кв. м. 

«Мы сейчас имеем разрешение на строительство новой школы, разрешение на снос старого здания. Всё остальное будет зависеть от решения горсовета о выделении финансов», — рассказала НГС директор гимназии № 3 Татьяна Алексеева. 

По её словам, школу обещают построить за полтора года, предполагается, что на строительство выделят 1 миллиард рублей.

Вопрос о финансировании депутаты рассмотрят в сентябре. Пока будут строить новое здание, учеников временно переведут в другие школы. По словам Алексеевой, параллели распределят в гимназию № 5 и школу № 162. Старшие классы, вероятно, будут временно ходить на занятия в здание вечерней школы. 

Гимназия № 3 настолько переполнена, что весной прошлого года в Академгородке прошёл митинг с требованием сделать пристройку к ней. В нынешнем здании школы очень тесно, уроки проводят в столовой, а на физкультуре читают лекции в коридоре. 

Уже известно, что проект строительства новой школы — типовой, но архитекторы предложили несколько вариантов фасада школы, чтобы придать зданию индивидуальность. 

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КОММЕНТАРИИ (29)

7 авг 2019 в 17:20

162-ая школа полупустая, бывшая 125-ая на пр. Строителей вообще пустая. Перевести всех туда вместе с учителями, и места всем хватит. Дело-то не в стенах, а в профессионализме учителей и мозгах учеников.

вопрос
7 авг 2019 в 17:20

Я плохо знаю Академ, но почему нельзя построить например за 500млн, рядом другую школу, за 100 или 200 млн подремонтировать старую?

7 авг 2019 в 17:18

А новый корпус построить для школы не вариант?
А миллиард не жирно для школы?