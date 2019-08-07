Опасную яму на Владимировской залатали после публикации НГС

Дорожники отремонтировали улицу Владимировскую в Железнодорожном районе Новосибирска и убрали опасную яму, в которой на прошлой неделе несколько автомобилей пробили колёса.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.