Опасную яму на Владимировской залатали после публикации НГС

Опасная яма подстерегала водителей с правой стороны дороги
Фото: Елена Рыболовлева
Дорожники отремонтировали улицу Владимировскую в Железнодорожном районе Новосибирска и убрали опасную яму, в которой на прошлой неделе несколько автомобилей пробили колёса.
Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«Данное повреждение асфальтового покрытия находилось по адресу улица Владимировская в районе дома
Помимо этого, власти пообещали до конца недели отремонтировать асфальт у дома
Хозяйка одного из автомобилей, пробившая колёса в яме на Владимировской, оценила ущерб в 15 тысяч рублей. Женщина рассказала, что намерена судиться с мэрией.
Новосибирцы регулярно пробивают колёса в глубоких ямах на дорогах Новосибирска — так, например, в августе 2018 года пять автомобилей пробили колёса в глубокой яме на улице Светлановской на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.
Некоторые ямы Новосибирска могут не только повредить колёса — машина может увязнуть в провале и застрять.