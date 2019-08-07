Темы

СЕЙЧАС +29°С
Пробки 3/10
usd 65.20
eur 73.07

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Опасную яму на Владимировской залатали после публикации НГС

На прошлой неделе несколько автомобилей пробили здесь колёса

Поделиться

287
10 Обсудить

Опасная яма подстерегала водителей с правой стороны дороги

Фото: Елена Рыболовлева

Дорожники отремонтировали улицу Владимировскую в Железнодорожном районе Новосибирска и убрали опасную яму, в которой на прошлой неделе несколько автомобилей пробили колёса.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«Данное повреждение асфальтового покрытия находилось по адресу улица Владимировская в районе дома № 23. Повреждение асфальтового покрытия было устранено сотрудниками "ДЭУ № 1" в течение суток», — рассказали в ответе на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.

Помимо этого, власти пообещали до конца недели отремонтировать асфальт у дома № 16 на улице Владимировской.

Так яма выглядела до ремонта

Так яма выглядела до ремонта

Хозяйка одного из автомобилей, пробившая колёса в яме на Владимировской, оценила ущерб в 15 тысяч рублей. Женщина рассказала, что намерена судиться с мэрией.

Новосибирцы регулярно пробивают колёса в глубоких ямах на дорогах Новосибирска — так, например, в августе 2018 года пять автомобилей пробили колёса в глубокой яме на улице Светлановской на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.

Некоторые ямы Новосибирска могут не только повредить колёса — машина может увязнуть в провале и застрять.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

улица Владимировскаяяма на дороге

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (10)

7 авг 2019 в 16:46

Вот так выглядит работа городских властей. Всё из под палки! Видимо руководителя надо хорошего, не Толю. Скажем все спасибо НГСу.

Qwerty
7 авг 2019 в 16:45

А сколько еще таких? Помню еще на октябрьской магистрали на мосту, как в сторону ленина ехать, в правом ряду железяка торчала неделю назад.

7 авг 2019 в 16:44

И вы хотите ещё 5 таких лет?