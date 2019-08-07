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Образование

В школах Новосибирска перенесли начало учебного года

Торжественные линейки проведут позже обычного

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1 сентября выпадает на воскресенье, и торжественные линейки решили перенести на понедельник

Фото: Екатерина Калиневич / НГС

Торжественные линейки в школах Новосибирска, посвящённые Дню знаний и началу учебного года, решили перенести — они пройдут в понедельник, 2 сентября.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в департаменте образования мэрии в ответ на официальный запрос. Такое решение власти приняли в конце июля. В этом году 1 сентября приходится на воскресенье.

«Сроки окончания учебного года, так же, как и сроки каникул, определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с приказом Минобрнауки России с учётом действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», — добавили в мэрии.

Недавно власти представили график выходных и государственных праздников на следующий год — новосибирцев ждут 8-дневные новогодние каникулы. 

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КОММЕНТАРИИ (12)

7 авг 2019 в 15:02

Лишь бы не учиться, 1 могли линейку провести, родители дома, не надо отпрашиваться с работы, а 2 сесть за парты.

Фото пользователя
7 авг 2019 в 15:01

Нет, чтобы наоборот использовать выходной как возможность большинству работающих родителей побывать на линейках у детей, делают перенос и бредятину.

Рожденная в СССР
7 авг 2019 в 14:54

А я подумала, что их на картошку отправят, как в доброе старое время.