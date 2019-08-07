В школах Новосибирска перенесли начало учебного года

Торжественные линейки в школах Новосибирска, посвящённые Дню знаний и началу учебного года, решили перенести — они пройдут в понедельник, 2 сентября.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в департаменте образования мэрии в ответ на официальный запрос. Такое решение власти приняли в конце июля. В этом году 1 сентября приходится на воскресенье.

«Сроки окончания учебного года, так же, как и сроки каникул, определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с приказом Минобрнауки России с учётом действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», — добавили в мэрии.

