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Наука

В НГУ начали разработку маленьких лазеров для хирургии

Помимо медицины, технологию будут использовать в промышленности

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В разработке участвуют учёные из НГУ и институтов СО РАН

Фото: Юлия Шипицина / НГС

В Новосибирском государственном университете начали разрабатывать миниатюрные мощные лазеры — их будут использовать в промышленности и хирургии. 

«В последнее десятилетие во многих лабораториях мира активно исследуются возможности создания <…> лазеров, генерирующих пучки излучения в среднем инфракрасном диапазоне, в частности на длинах волн 3–8 мкм. Лазерное излучение этого диапазона имеет множество применений в современных промышленных технологиях, медицинской диагностике и хирургии», — рассказали в пресс-службе НГУ.

Из-за сильного поглощения биологических тканей такие лазеры могут использоваться в хирургии. В проекте принимают участие специалисты из НГУ и институтов СО РАН.

«Прикладными задачами проекта являются решения для создания опытных макетных образцов лазерных источников среднего инфракрасного диапазона и приборов медицинской хирургии и диагностики ряда заболеваний, а также приборов дистанционной диагностики газовых компонентов и лазерных источников <…> для прецизионной обработки материалов», — рассказали в пресс-службе НГУ.

Недавно команда новосибирских учёных из компании Expasoft заняла второе место на Международном соревновании в Калифорнии по обучению нейросетей — они научили телефон различать миллион картинок с кошками, собаками, велосипедами и людьми.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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7 авг 2019 в 15:01

Не проще ли эти лазэры на алиэкспессе купить?

7 авг 2019 в 14:47

Очередная новость из раздела "Это будет завтра". Поздновато взялись. Лет бы 30 назад, а сейчас не пробиться. Разве что, как обычно, ценой демпинговать будут.
Подозреваю, диапазон 3-8 мкм выбран так, чтобы отличаться от уже существующих 1,06 и 10,6 мкм, мол, не занято. Функционально уже занято.

7 авг 2019 в 14:14

Ну даёти:" для прецизионной обработки материалов". Славов нет, адни сопли.