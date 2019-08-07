В НГУ начали разработку маленьких лазеров для хирургии

«В последнее десятилетие во многих лабораториях мира активно исследуются возможности создания <…> лазеров, генерирующих пучки излучения в среднем инфракрасном диапазоне, в частности на длинах волн 3–8 мкм. Лазерное излучение этого диапазона имеет множество применений в современных промышленных технологиях, медицинской диагностике и хирургии», — рассказали в пресс-службе НГУ.

В Новосибирском государственном университете начали разрабатывать миниатюрные мощные лазеры — их будут использовать в промышленности и хирургии.

Из-за сильного поглощения биологических тканей такие лазеры могут использоваться в хирургии. В проекте принимают участие специалисты из НГУ и институтов СО РАН.

«Прикладными задачами проекта являются решения для создания опытных макетных образцов лазерных источников среднего инфракрасного диапазона и приборов медицинской хирургии и диагностики ряда заболеваний, а также приборов дистанционной диагностики газовых компонентов и лазерных источников <…> для прецизионной обработки материалов», — рассказали в пресс-службе НГУ.

Недавно команда новосибирских учёных из компании Expasoft заняла второе место на Международном соревновании в Калифорнии по обучению нейросетей — они научили телефон различать миллион картинок с кошками, собаками, велосипедами и людьми.