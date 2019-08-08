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Страна и мир
Фоторепортаж

Новосибирский фотограф показал суровую Исландию в чёрно-белых снимках

Антон Уницын снимает северный остров в третий раз, но всегда открывает для себя новое

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Антон Уницын в Исландии третий раз

Фото: Антон Уницын

Новосибирский фотограф Антон Уницын запечатлел суровую природу Исландии в чёрно-белых снимках — в этой стране он побывал в третий раз, но каждый раз открывает её по-новому.

По словам фотографа, чёрно-белые снимки позволяют взглянуть глубже

По словам фотографа, чёрно-белые снимки позволяют взглянуть глубже

«Чёрно-белый пейзаж позволяет заглянуть несколько глубже и показать природу иной, чем мы видим глазом. В ЧБ работают линии, свет. Кадры, построенные на этих принципах, переносят в совершенно другой мир. Суровый ЧБ очень идёт исландской природе, хотя некоторые места все же интереснее в цвете», — рассказал корреспонденту НГС Антон Уницын.

Чёрно-белые кадры, по мнению Уницына, очень подходят суровой природе Исландии

Чёрно-белые кадры, по мнению Уницына, очень подходят суровой природе Исландии

На таких снимках важны линии и свет

На таких снимках важны линии и свет

Уницын пробудет в Исландии ещё две недели

Уницын пробудет в Исландии ещё две недели

Эта поездка ещё не закончена: Антон Уницын пробудет в Исландии ещё две недели. 

«Но уже открыл для себя новые места, удивился старым. Наконец-то встретился с тупиками — до этого не удавалось. Исландия — это другая планета, я готов сюда возвращаться бесконечно», — добавил он.

По его словам, Исландия каждый раз разная. «Здесь очень быстро меняется погода, по нескольку раз за день. Исландцы шутят: если вам не нравится погода в Исландии, подождите 10 минут — и она понравится вам ещё меньше. Одни и те же места открываются совершенно с разных сторон в разных погодных условиях. Яркое солнце, проливной дождь, туман, шквалистый ветер здесь сменяют друг друга постоянно. Каждый раз приезжая, открываю для себя даже старые места по-новому», — пояснил фотограф.

Уницын считает Исландию другой планетой

Уницын считает Исландию другой планетой

В феврале Антон Уницын побывал в крупнейшем леднике Исландии

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КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
8 авг 2019 в 14:11

Черно-белые тона «съели» красоту мест ,которые он снимал:(

Папа Карло
8 авг 2019 в 13:49

В стране которая плевать хотела на закон (включая международный) все таки суровее.

Фото пользователя
8 авг 2019 в 14:06

Чёрти что. Цветные фотографии были бы красивее.