Новосибирский фотограф показал суровую Исландию в чёрно-белых снимках

Антон Уницын в Исландии третий раз
Фото: Антон Уницын
Новосибирский фотограф Антон Уницын запечатлел суровую природу Исландии в чёрно-белых снимках — в этой стране он побывал в третий раз, но каждый раз открывает её по-новому.
«Чёрно-белый пейзаж позволяет заглянуть несколько глубже и показать природу иной, чем мы видим глазом. В ЧБ работают линии, свет. Кадры, построенные на этих принципах, переносят в совершенно другой мир. Суровый ЧБ очень идёт исландской природе, хотя некоторые места все же интереснее в цвете», — рассказал корреспонденту НГС Антон Уницын.
Эта поездка ещё не закончена: Антон Уницын пробудет в Исландии ещё две недели.
«Но уже открыл для себя новые места, удивился старым. Наконец-то встретился с тупиками — до этого не удавалось. Исландия — это другая планета, я готов сюда возвращаться бесконечно», — добавил он.
По его словам, Исландия каждый раз разная. «Здесь очень быстро меняется погода, по нескольку раз за день. Исландцы шутят: если вам не нравится погода в Исландии, подождите 10 минут — и она понравится вам ещё меньше. Одни и те же места открываются совершенно с разных сторон в разных погодных условиях. Яркое солнце, проливной дождь, туман, шквалистый ветер здесь сменяют друг друга постоянно. Каждый раз приезжая, открываю для себя даже старые места по-новому», — пояснил фотограф.