Новосибирский фотограф показал суровую Исландию в чёрно-белых снимках

Новосибирский фотограф Антон Уницын запечатлел суровую природу Исландии в чёрно-белых снимках — в этой стране он побывал в третий раз, но каждый раз открывает её по-новому.

«Чёрно-белый пейзаж позволяет заглянуть несколько глубже и показать природу иной, чем мы видим глазом. В ЧБ работают линии, свет. Кадры, построенные на этих принципах, переносят в совершенно другой мир. Суровый ЧБ очень идёт исландской природе, хотя некоторые места все же интереснее в цвете», — рассказал корреспонденту НГС Антон Уницын.

Уницын пробудет в Исландии ещё две недели

Эта поездка ещё не закончена: Антон Уницын пробудет в Исландии ещё две недели.

«Но уже открыл для себя новые места, удивился старым. Наконец-то встретился с тупиками — до этого не удавалось. Исландия — это другая планета, я готов сюда возвращаться бесконечно», — добавил он.

