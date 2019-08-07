С таксиста, задавившего пьяного пассажира, сняли обвинения в умышленном убийстве

Новосибирский областной суд снял обвинение в умышленном убийстве с 53-летнего таксиста Виталия Ч., который в прошлом году получил 10 лет колонии за смерть пассажира.

Теперь суд признал водителя виновным по другой статье — ст. 107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта» — и освободил его от наказания. Информация о решении суда опубликована в карточке дела на сайте облсуда. Эту же информацию корреспонденту НГС подтвердил адвокат таксиста Павел Быковский.

«У нас пришла новая автотехническая экспертиза с выводами, которые суд назвал однозначными — о том, что ни на машине, ни на теле потерпевшего нет травм, типичных для дорожно-транспортного происшествия. После этого суд предложил закончить следствие и выступить с прениями. Я просил вынести оправдательный приговор, прокурор просил возвратить дело на новое рассмотрение в Октябрьский суд. Но суд принял такое решение: он изменил приговор, исключил убийство по статье 105 и признал моего подзащитного виновным в убийстве в состоянии аффекта. Назначил наказание в виде ограничения свободы, но в связи с тем, что срок давности привлечения к ответственности прошёл — прошло уже больше 3 лет, — освободил Виталия Ч. от наказания», — сообщил Павел Быковский.

