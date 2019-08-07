С таксиста, задавившего пьяного пассажира, сняли обвинения в умышленном убийстве

Областной суд решил, что таксист Виталий Ч. задавил пьяного пассажира-дебошира не намеренно, а в состоянии аффекта
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Новосибирский областной суд снял обвинение в умышленном убийстве с 53-летнего таксиста Виталия Ч., который в прошлом году получил 10 лет колонии за смерть пассажира.
Теперь суд признал водителя виновным по другой статье — ст. 107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта» — и освободил его от наказания. Информация о решении суда опубликована в карточке дела на сайте облсуда. Эту же информацию корреспонденту НГС подтвердил адвокат таксиста Павел Быковский.
«У нас пришла новая автотехническая экспертиза с выводами, которые суд назвал однозначными — о том, что ни на машине, ни на теле потерпевшего нет травм, типичных для дорожно-транспортного происшествия. После этого суд предложил закончить следствие и выступить с прениями. Я просил вынести оправдательный приговор, прокурор просил возвратить дело на новое рассмотрение в Октябрьский суд. Но суд принял такое решение: он изменил приговор, исключил убийство по статье 105 и признал моего подзащитного виновным в убийстве в состоянии аффекта. Назначил наказание в виде ограничения свободы, но в связи с тем, что срок давности привлечения к ответственности прошёл — прошло уже больше 3 лет, — освободил Виталия Ч. от наказания», — сообщил Павел Быковский.
Адвокат уточнил, что осталось пока неизменным решение Октябрьского суда о выплате Виталием Ч. родственникам погибшего компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Эту выплату вместе с решением областного суда Быковский намерен оспорить в кассационном суде, поскольку не считает своего подзащитного виновным в убийстве.
«Убийство предполагает удар при движении автомобиля вперёд. Такой удар обязательно оставил бы следы на теле потерпевшего и на машине. А последняя экспертиза сказала, что таких следов нет. <…> Потерпевший в алкогольном опьянении сам бросился на автомобиль, посчитав, что так можно остановить водителя, который убегал. <…> В этом случае водитель может быть привлечён к уголовной ответственности по 264-й статье [УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств"] — причинении смерти по неосторожности, если он имел возможность предотвратить ДТП. Если у него по времени такой возможности не было, то человека освобождают от ответственности», — заявил адвокат Павел Быковский.
Водитель такси Виталий Ч. в июле 2016 года пытался спастись от двух пьяных пассажиров, которые не хотели оплачивать проезд и полезли в драку, — одного из них он задавил. Версии о случайном наезде изначально придерживалось и следствие, но позднее, после показаний новых свидетелей, решило, что таксист задавил пассажира намеренно.