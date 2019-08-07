«Будет многоходовка»: власти ищут нового застройщика для «Новомарусино»

«Мы по большому счёту создали рабочую группу, которой я руковожу, еженедельно мы пытаемся найти выход из ситуации. Их несколько. Скорее всего, будет достаточно серьёзная многоходовка, потому что даже если к уголовной ответственности руководителя привлекут, к сожалению, это никаким образом не поможет достроить тот дом, который есть», — заявил министр.

По информации Шмидта, недостроенная многоэтажка на улице Большой была застрахована и власти рассчитывают получить часть возмещения от страховой компании. Кроме того, завершение дома возможно по схеме масштабного инвестиционного проекта, поскольку часть участка остаётся свободной и может заинтересовать застройщиков.



«Самый простой путь — это смена застройщика с процедурой банкротства. Сейчас и Андрей Александрович [Травников] занимается этим, и мы занимаемся этим, ведём переговоры с застройщиками», — заверил Иван Шмидт.



Проблемы с завершением домов в «Новомарусино» начались около двух лет назад, в прошлом году застройщик проекта, компания «ДЖН», получила иск о банкротстве, а Минстрой потребовал остановить продажу квартир. Сейчас в компании ведётся конкурсное производство.



Микрорайон входил в число проектов, которые включили в федеральную программу «Жильё для российской семьи». Самым крупным дольщиком в замёрзшей стройке стала мэрия Новосибирска — по данным 2019 года, она вложила в дом 125 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

