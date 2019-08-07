7 августа среда
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 3/10
usd 65.20
eur 73.07

Темы

СЕЙЧАС +28°С
Пробки 3/10
usd 65.20
eur 73.07

Все новости

Все новости
Недвижимость

«Будет многоходовка»: власти ищут нового застройщика для «Новомарусино»

В Минстрое придумали, как достроить дом, в который вложились горожане и мэрия Новосибирска

Поделиться

1 334
36 Обсудить
В почти законченном состоянии дом по Большой, 600/15 остаётся уже не первый год

В почти законченном состоянии дом по Большой, 600/15 остаётся уже не первый год

Фото: google.ru/maps

Областные власти допускают смену застройщика жилого района «Новомарусино», где помимо горожан в числе обманутых дольщиков оказалась и мэрия Новосибирска. 

Ситуацию с «Новомарусино» сегодня, 7 августа, прокомментировал глава регионального Минстроя Иван Шмидт, назвав её «страшным делом».

«Мы по большому счёту создали рабочую группу, которой я руковожу, еженедельно мы пытаемся найти выход из ситуации. Их несколько. Скорее всего, будет достаточно серьёзная многоходовка, потому что даже если к уголовной ответственности руководителя привлекут, к сожалению, это никаким образом не поможет достроить тот дом, который есть», — заявил министр.

По информации Шмидта, недостроенная многоэтажка на улице Большой была застрахована и власти рассчитывают получить часть возмещения от страховой компании. Кроме того, завершение дома возможно по схеме масштабного инвестиционного проекта, поскольку часть участка остаётся свободной и может заинтересовать застройщиков.

«Самый простой путь — это смена застройщика с процедурой банкротства. Сейчас и Андрей Александрович [Травников] занимается этим, и мы занимаемся этим, ведём переговоры с застройщиками», — заверил Иван Шмидт.

Проблемы с завершением домов в «Новомарусино» начались около двух лет назад, в прошлом году застройщик проекта, компания «ДЖН», получила иск о банкротстве, а Минстрой потребовал остановить продажу квартир. Сейчас в компании ведётся конкурсное производство.

Микрорайон входил в число проектов, которые включили в федеральную программу «Жильё для российской семьи». Самым крупным дольщиком в замёрзшей стройке стала мэрия Новосибирска — по данным 2019 года, она вложила в дом 125 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

Осенью застройщик обещал достроить дома за счёт средств банка, но к лету 2019 года ситуация не изменилась, а дольщики выходят на улицы

По данным регионального Минстроя, всего в регионе официально признаны долгостроями 57 домов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

«Новомарусино»обмануты дольщики

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (36)

7 авг 2019 в 13:35

А в минстрое не придумали, как там дополнительные дороги сделать..Адское место из-за транспортной доступности.Вроде близко к городу, но по одной полосе в каждую сторону-издевательство..Не дай бог там жить.

Фото пользователя
7 авг 2019 в 13:34

О, а как сама мэрия то умудрилась «попасть как кур во щи»(с).

Юлия
7 авг 2019 в 13:41

Многоходовочка слово не нравится, но радость для тех кто ждет там жилье, минстрой отдуши вам за них.