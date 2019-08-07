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Шумела «Ивушка»: дачник застрелил соседа-именинника из-за слишком громкой музыки

Он выстрелил мужчине в спину из двустволки — врачи не сумели спасти пациента

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве

Фото: Ольга Бурлакова, Густаво Зырянов / НГС

Во вторник, 6 августа, дачник из садового товарищества «Ивушка» в Новосибирском районе застрелил из двуствольного ружья мужчину, который праздновал свой день рождения на соседнем участке.

Стрелку не понравилась звучавшая на празднике громкая музыка, рассказали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

«Около 20 часов на веранду своего дачного дома вышел недовольный 76-летний мужчина с ружьём. <...>  В это время [праздновавшая] компания стояла во дворе у автомобиля "Тойота" и общалась, а 76-летний сосед произвёл из ружья два выстрела, одним из которых причинил дробовое ранение в спину 34-летнему соседу по даче. После этого ружьё у мужчины отобрали приятели потерпевшего», – рассказали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

По данным следователей, после происшествия гости увезли раненого в новосибирскую больницу, но спасти пациента врачам не удалось. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее экс-полицейский из Борового устроил жестокую расправу над соседями во время празднования дня рождения — он застрелил мужчину и попытался убить его семью из-за горящей у дома травы.

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КОММЕНТАРИИ (32)

Олег
7 авг 2019 в 16:34

А потому что уважать надо других людей. Повел себя как хамло- получил по заслугам. А с намими "законами" и "судами" самоуправство и самосуд очень скоро быдет единственным возможным вариантом.

ГостьГость
7 авг 2019 в 16:28

Наградить стрелка надо за выполнение задачи санитара дачного поселка, а не наказывать.

электорат
7 авг 2019 в 16:33

государство, самоустранившееся от выполнения своих функций, обречено