Шумела «Ивушка»: дачник застрелил соседа-именинника из-за слишком громкой музыки

Во вторник, 6 августа, дачник из садового товарищества «Ивушка» в Новосибирском районе застрелил из двуствольного ружья мужчину, который праздновал свой день рождения на соседнем участке.

Стрелку не понравилась звучавшая на празднике громкая музыка, рассказали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

«Около 20 часов на веранду своего дачного дома вышел недовольный 76-летний мужчина с ружьём. <...> В это время [праздновавшая] компания стояла во дворе у автомобиля "Тойота" и общалась, а 76-летний сосед произвёл из ружья два выстрела, одним из которых причинил дробовое ранение в спину 34-летнему соседу по даче. После этого ружьё у мужчины отобрали приятели потерпевшего», – рассказали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.