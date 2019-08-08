Первоклашку отчислили из престижного лицея за купленную прописку. Теперь её мама жалуется Путину

Жительница Новосибирска Ольга Бакун пожаловалась на дискриминацию при приёме в лицей — она купила прописку для дочери и пожаловалась президенту после того, как всё вскрылось. Как рассказала корреспонденту НГС Ольга Бакун, её дочь Даша год посещала подготовительные курсы в лицее № 9 в Железнодорожном районе, а в феврале её официально зачислили в первый класс. 1 сентября девочка должна была пойти учиться, но уже в мае её отчислили. Причиной оказались подозрения в фиктивной прописке у неё и ещё 14 родителей — нарушения нашла прокуратура. При этом родители могут устроить ребёнка только в школу на своём микроучастке.

«Мы проживали ранее на Большевистской, это "Европейский берег", стали рассматривать район проживания Железнодорожный. Обещанную школу на Большевистской нам не построили — мы переехали туда в начале 2015 года. В сентябре 2019 года ребёнку идти в школу, а школа не построена, — объясняет Ольга Бакун. — Мы приобрели жильё на Красноярской — за ДКЖ, в ЖК "Дождь". <...>

Мы предоставляли другую прописку. Этим занимался муж. Он обращался в агентство, ему оформили эту регистрацию с вариантом аренды.

Было возбуждено уголовное дело, но на тот момент прокуратура написала только пять фамилий, хотя фактически дел было 15. Наше дело до сих пор в стадии расследования».

Ольга считает, что её ребёнка отчислили незаконно, так как «факт предоставления подложных документов не доказан», а приказ об отчислении девочки уже вышел. «Пять людей отчислили, остальные 10 благополучно остаются зачисленными. Притом что я ходила и просила, чтобы нас включили в резервные списки. Это было в апреле, когда были выявлены замечания по представленной регистрации. <...> Я иду к директору, говорю, что мы записывались, а нам почему-то никто не позвонил, хотя детей принимаете. Она делает удивлённые глаза, говорит, что ничего не знает», — негодует Ольга.

В лицее № 9 часто сталкиваются с тем, что родители будущих первоклассников приносят фиктивную прописку, чтобы устроить детей именно сюда Фото: Кирилл Шматков / НГС

В прокуратуре Железнодорожного района корреспонденту НГС подтвердили, что суда по выявленным нарушениям ещё не было. Проверку начали после жалобы одного из местных жителей. Он пожаловался на то, что его

ребёнку с «настоящей» пропиской на этом микроучастке не хватило места в лицее,

и предположил, что некоторые родители будущих первоклассников предоставили директору фиктивную прописку — и несколько фактов в прокуратуре подтвердили. В ведомстве также объяснили, что предоставили в лицей информацию о всех найденных нарушениях, а решение об отчислении принимает директор. То же сообщили и маме девочки в ответ на официальное письмо: «<...> Органы прокуратуры не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций». «Я не понимаю, как я должна это комментировать, когда есть решение суда», — коротко заявила НГС директор лицея Екатерина Калинина. По её словам, подобные случаи при приёме в первый класс не редкость. Ольга Бакун обратилась с жалобой в департамент образования мэрии, где, по её словам, развели руками и сослались на найденные прокуратурой нарушения. Кроме того, Бакун написала письмо на имя прокурора Новосибирска, где потребовала «проверить законность и правомерность направления письма прокуратурой Железнодорожного района в лицей № 9 » — она считает, что права её ребёнка нарушили, и обвинила прокуроров в злоупотреблении должностными полномочиями. Все копии официальных писем есть в распоряжении редакции НГС. Также семья отправляла видеообращение Владимиру Путину на прямую линию.

Ольга Бакун в судебных разбирательствах решила не участвовать и выплатить штраф. При этом она всё же надеется устроить дочку именно в этот лицей. «Какой смысл что-то доказывать, если нас отчислили. У нас приобретены билеты к месту отдыха на 10-е число, так как у нас судебные разбирательства, соответственно, подписка о невыезде, как мне супруг сказал. <...> В любом случае, нас возьмут в ту школу, к которой мы на текущий момент относимся по микроучастку (школа № 137 , по данным портала "Мой Новосибирск". — Прим. ред.). Вопрос в нарушении прав. <...> Ребёнок адаптированный, целый год посещал курсы именно 9-го лицея.

Я считаю, что здесь права нарушены.