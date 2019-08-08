Первоклашку отчислили из престижного лицея за купленную прописку. Теперь её мама жалуется Путину

Родители Даши надеются, что их дочку восстановят в лицее
Фото: Ольга Бакун, Кирилл Шматков / НГС
Жительница Новосибирска Ольга Бакун пожаловалась на дискриминацию при приёме в лицей — она купила прописку для дочери и пожаловалась президенту после того, как всё вскрылось.
Как рассказала корреспонденту НГС Ольга Бакун, её дочь Даша год посещала подготовительные курсы в лицее
«Мы проживали ранее на Большевистской, это "Европейский берег", стали рассматривать район проживания Железнодорожный. Обещанную школу на Большевистской нам не построили — мы переехали туда в начале 2015 года. В сентябре 2019 года ребёнку идти в школу, а школа не построена, — объясняет Ольга Бакун. — Мы приобрели жильё на Красноярской — за ДКЖ, в ЖК "Дождь". <...>
Мы предоставляли другую прописку. Этим занимался муж. Он обращался в агентство, ему оформили эту регистрацию с вариантом аренды.
Было возбуждено уголовное дело, но на тот момент прокуратура написала только пять фамилий, хотя фактически дел было 15. Наше дело до сих пор в стадии расследования».
Ольга считает, что её ребёнка отчислили незаконно, так как «факт предоставления подложных документов не доказан», а приказ об отчислении девочки уже вышел.
«Пять людей отчислили, остальные 10 благополучно остаются зачисленными. Притом что я ходила и просила, чтобы нас включили в резервные списки. Это было в апреле, когда были выявлены замечания по представленной регистрации. <...> Я иду к директору, говорю, что мы записывались, а нам почему-то никто не позвонил, хотя детей принимаете. Она делает удивлённые глаза, говорит, что ничего не знает», — негодует Ольга.
В прокуратуре Железнодорожного района корреспонденту НГС подтвердили, что суда по выявленным нарушениям ещё не было. Проверку начали после жалобы одного из местных жителей. Он пожаловался на то, что его
ребёнку с «настоящей» пропиской на этом микроучастке не хватило места в лицее,
и предположил, что некоторые родители будущих первоклассников предоставили директору фиктивную прописку — и несколько фактов в прокуратуре подтвердили.
В ведомстве также объяснили, что предоставили в лицей информацию о всех найденных нарушениях, а решение об отчислении принимает директор. То же сообщили и маме девочки в ответ на официальное письмо: «<...> Органы прокуратуры не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций». «Я не понимаю, как я должна это комментировать, когда есть решение суда», — коротко заявила НГС директор лицея Екатерина Калинина. По её словам, подобные случаи при приёме в первый класс не редкость.
Ольга Бакун обратилась с жалобой в департамент образования мэрии, где, по её словам, развели руками и сослались на найденные прокуратурой нарушения. Кроме того, Бакун написала письмо на имя прокурора Новосибирска, где потребовала «проверить законность и правомерность направления письма прокуратурой Железнодорожного района в лицей
Ольга Бакун в судебных разбирательствах решила не участвовать и выплатить штраф. При этом она всё же надеется устроить дочку именно в этот лицей.
«Какой смысл что-то доказывать, если нас отчислили. У нас приобретены билеты к месту отдыха на 10-е число, так как у нас судебные разбирательства, соответственно, подписка о невыезде, как мне супруг сказал. <...> В любом случае, нас возьмут в ту школу, к которой мы на текущий момент относимся по микроучастку (школа
Я считаю, что здесь права нарушены.
Если вы отчисляете, вы отчисляйте всех 15, а не пять», — заключила Ольга.
Случаев, когда родители покупают прописку ради того, чтобы устроить ребёнка в престижную школу, в Новосибирске много. Так, в 2017 году суд вынес приговор новосибирцу, который купил прописку ради того, чтобы его ребёнок пошёл в элитную гимназию на Сибирской.