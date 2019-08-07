«Красному факелу» отремонтируют фасад

«Ремонт должен быть проведён в сентябре-октябре и закончен к концу октября. Мы при этом всё равно 20 сентября открываем свой сотый сезон — это никак не помешает входу зрителей в театр, потому что фасад, на котором центральные подъезды, был отремонтирован ещё прошлым этапом ремонта», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе театра.

Новосибирский театр «Красный факел» заказал обновление двух фасадов своего здания — южного, со стороны улицы Депутатской, и западного, со стороны административного здания Сбербанка.

По информации на сайте госзакупок, начальная минимальная стоимость ремонта — 5 миллионов 776 тысяч рублей. От победителя требуется наличие лицензии «на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Театр работает в здании Коммерческого клуба, которое построено по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1910 годах.

«Внешний вид фасадов не изменится, потому что наше здание является историческим памятником, какие-то изменения самовольно вносить ни мы, ни строители, ни исполнители ремонта не имеем права. Реконструкция 2005–2008 годов велась при участии Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирска, поэтому задача этого ремонта просто обновить, восстановить всё то, что было отремонтировано тогда, в период реконструкции, более 10 лет назад получается», — добавили в пресс-службе.

Работы будут проходить под техническим контролем специалистов. Два других фасада — северный и восточный — ремонтировали в 2017–2018 годах.