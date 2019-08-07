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Авиарейс из Новосибирска в Южную Корею задержали из-за угрозы теракта

Из самолёта эвакуировали 167 человек

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Самолёт должен был вылететь из Новосибирска в 2:00, но пассажиров внезапно эвакуировали

Самолёт должен был вылететь из Новосибирска в 2:00, но пассажиров внезапно эвакуировали

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вылет ночного рейса из Новосибирска в Сеул задержался на два часа из-за сообщения о террористах на борту.

«7 августа от диспетчера службы 01 поступила информация: в связи с угрозой теракта задержан рейс № 5791 Новосибирск – Сеул, производится эвакуация 161 пассажира и 6 членов экипажа. Пассажирка сообщила, что на борту находятся террористы», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на информацию единой дежурно-диспетчерской службы.

По данным ЕДДС, на место происшествия прибыли экстренные службы. В 03:30 проверка завершилась, рейс снова начал готовиться к вылету.

В пресс-службе Толмачёво уточнили, что рейс вылетел в 4:09. По данным онлайн-табло аэропорта, изначально вылет был запланирован на 2:00. 

Корреспондент НГС направила в пресс-службу группы компаний S7 запрос с просьбой прокомментировать задержку. 

Если вы или ваши знакомые были на борту этого рейса, просим связаться с редакцией по номеру 8–923–157–00–00.

Ранее новосибирские полицейские возбудили уголовное дело в отношении авиапассажира, который угрожал взорвать самолёт, если его не пересадят в бизнес-класс.

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S7 AirlinesЗадержка рейса

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КОММЕНТАРИИ (17)

Гость
7 авг 2019 в 13:05

Какие ещё террористы... Хайп подняли не из-за чего... Либо очередная яжемать или очередной дебошир... Панику подняли...

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7 авг 2019 в 13:17

ржачная новость))))

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7 авг 2019 в 13:13

На неё завели уголовное дело? Или у нас в стране только мужчин садят?