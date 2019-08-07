Авиарейс из Новосибирска в Южную Корею задержали из-за угрозы теракта

Самолёт должен был вылететь из Новосибирска в 2:00, но пассажиров внезапно эвакуировали
Фото: Александр Ощепков / НГС
Вылет ночного рейса из Новосибирска в Сеул задержался на два часа из-за сообщения о террористах на борту.
«7 августа от диспетчера службы 01 поступила информация: в связи с угрозой теракта задержан рейс
По данным ЕДДС, на место происшествия прибыли экстренные службы. В 03:30 проверка завершилась, рейс снова начал готовиться к вылету.
В пресс-службе Толмачёво уточнили, что рейс вылетел в 4:09. По данным онлайн-табло аэропорта, изначально вылет был запланирован на 2:00.
Корреспондент НГС направила в пресс-службу группы компаний S7 запрос с просьбой прокомментировать задержку.
Если вы или ваши знакомые были на борту этого рейса, просим связаться с редакцией по номеру 8–923–157–00–00.
Ранее новосибирские полицейские возбудили уголовное дело в отношении авиапассажира, который угрожал взорвать самолёт, если его не пересадят в бизнес-класс.