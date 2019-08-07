Авиарейс из Новосибирска в Южную Корею задержали из-за угрозы теракта

Вылет ночного рейса из Новосибирска в Сеул задержался на два часа из-за сообщения о террористах на борту.

«7 августа от диспетчера службы 01 поступила информация: в связи с угрозой теракта задержан рейс № 5791 Новосибирск – Сеул, производится эвакуация 161 пассажира и 6 членов экипажа. Пассажирка сообщила, что на борту находятся террористы», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на информацию единой дежурно-диспетчерской службы.

По данным ЕДДС, на место происшествия прибыли экстренные службы. В 03:30 проверка завершилась, рейс снова начал готовиться к вылету.