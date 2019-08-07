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Дороги и транспорт

На вокзал Новосибирск-Главный приехал рельсовый автобус

Такой поезд можно использовать на городских маршрутах

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Рельсовый автобус сделал техническую остановку в Новосибирске, но скоро поедет дальше

Рельсовый автобус сделал техническую остановку в Новосибирске, но скоро поедет дальше

Фото: vk.com/act54

В Новосибирск привезли рельсовый автобус РА-3 — состав простоит в городе два дня по техническим причинам, а дальше отправится на остров Сахалин. 

Фото рельсового автобуса появилось в паблике «Служба эвакуации АСТ-54». 

На Западно-Сибирской железной дороге корреспонденту НГС подтвердили прибытие РА-3. «Дизельный поезд находится в депо вокзала Новосибирск-Главный. Он проездом, едет на Сахалин, в депо новосибирском он остановился буквально на два дня по технологическим причинам», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД. 

По информации источника в правительстве Новосибирской области, поезд совершил пробную поездку до аэропорта Толмачёво. В пресс-службе ЗСЖД эту информацию не комментируют.

Рельсовый автобус может выполнять маршруты по неэлектрифицированным участкам железной дороги. Используются для городского, пригородного и межрегионального сообщения. 

В прошлом году власти заявили, что запустят городскую электричку в посёлок Садовый, к комплексу «Нордмолл» и по Кировскому и Ленинскому районам. 

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КОММЕНТАРИИ (6)

Андрей
7 авг 2019 в 12:53

Не знал, что тепловозы у нас теперь называются "рельсовыми автобусами". А электровоз, очевидно, теперь "рельсовый троллейбус".

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7 авг 2019 в 12:52

Просто обалденно информативная заметка. НГС, ау!

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7 авг 2019 в 12:50

Пусть на Хилке остановочку делает, однако.