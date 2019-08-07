На вокзал Новосибирск-Главный приехал рельсовый автобус

В Новосибирск привезли рельсовый автобус РА-3 — состав простоит в городе два дня по техническим причинам, а дальше отправится на остров Сахалин.

Фото рельсового автобуса появилось в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

На Западно-Сибирской железной дороге корреспонденту НГС подтвердили прибытие РА-3. «Дизельный поезд находится в депо вокзала Новосибирск-Главный. Он проездом, едет на Сахалин, в депо новосибирском он остановился буквально на два дня по технологическим причинам», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.