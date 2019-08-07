На вокзал Новосибирск-Главный приехал рельсовый автобус

Рельсовый автобус сделал техническую остановку в Новосибирске, но скоро поедет дальше
Фото: vk.com/act54
В Новосибирск привезли рельсовый автобус РА-3 — состав простоит в городе два дня по техническим причинам, а дальше отправится на остров Сахалин.
Фото рельсового автобуса появилось в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».
На Западно-Сибирской железной дороге корреспонденту НГС подтвердили прибытие РА-3. «Дизельный поезд находится в депо вокзала Новосибирск-Главный. Он проездом, едет на Сахалин, в депо новосибирском он остановился буквально на два дня по технологическим причинам», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
По информации источника в правительстве Новосибирской области, поезд совершил пробную поездку до аэропорта Толмачёво. В пресс-службе ЗСЖД эту информацию не комментируют.
Рельсовый автобус может выполнять маршруты по неэлектрифицированным участкам железной дороги. Используются для городского, пригородного и межрегионального сообщения.
В прошлом году власти заявили, что запустят городскую электричку в посёлок Садовый, к комплексу «Нордмолл» и по Кировскому и Ленинскому районам.