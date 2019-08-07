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ДК в новосибирском Академгородке дождался первого ремонта за 57 лет

Ремонт намерены закончить к концу августа

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Ремонт внутри ДК «Академия» закончат к 27 августа

Ремонт внутри ДК «Академия» закончат к 27 августа

Фото: Стас Соколов / НГС

В ДК «Академия» в новосибирском Академгородке начался первый ремонт за 57 лет.

«Меняются стулья, меняется освещение, частично меняется пол», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

На ремонт потратят деньги из городского бюджета и собственные средства ДК «Академия». По информации Анны Терешковой, только замена стульев потребует 2,5 миллиона. Ремонт закончат к 27 августа, когда празднуют Международный день кино.

ДК «Академия» работает с 1962 года — с тех пор ремонта в нём не было. Здание «Академии» Сибирское отделение РАН передало на баланс мэрии Новосибирска в 2013 году. Позднее мэрии передали также стилобат под зданием, но прилегающая к ДК земля в муниципальную собственность не была передана. А в 2013 году власти проводили конкурс на лучший проект реконструкции фасадов.

Анна Терешкова уточнила, что сейчас по-прежнему муниципалитету принадлежит земля только в границах здания «Академии». Чтобы провести реконструкцию или капитальный ремонт, требуется земля и вокруг здания, на которую у мэрии прав нет. 

«Сейчас ДК "Академия" попала в программу "Академгородок 2.0", но находиться в таком состоянии уже просто неприлично, поэтому было принято решение, в том числе руководством ДК о том, чтобы заменить хотя бы стулья и навести небольшой ремонт, сделать, чтобы уже было не стыдно находиться внутри», — сказала Анна Терешкова.

В зрительном зале ДК поменяют пол, свет и стулья

В зрительном зале ДК поменяют пол, свет и стулья

В здании ДК «Академия» работает кинотеатр, в 2014 году для него покупали новое оборудование.

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КОММЕНТАРИИ (32)

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7 авг 2019 в 11:51

За 57 лет не было ни одного ремонта, здание в плачевном состоянии.Но как оказалось,все дело в стульях..

Кума
7 авг 2019 в 11:59

Не надо доверять дизайн Анне Терешковой в таком серьезном учреждении. Сделают все в розово-желтых цветах, привыкай потом.

Непонятливая Я
7 авг 2019 в 12:04

57 лет не ремонтировали, а теперь за три недели....Старик Хоттабыч никак тендер на ремонт выиграл.