ДК в новосибирском Академгородке дождался первого ремонта за 57 лет

На ремонт потратят деньги из городского бюджета и собственные средства ДК «Академия». По информации Анны Терешковой, только замена стульев потребует 2,5 миллиона. Ремонт закончат к 27 августа, когда празднуют Международный день кино.

ДК «Академия» работает с 1962 года — с тех пор ремонта в нём не было. Здание «Академии» Сибирское отделение РАН передало на баланс мэрии Новосибирска в 2013 году. Позднее мэрии передали также стилобат под зданием, но прилегающая к ДК земля в муниципальную собственность не была передана. А в 2013 году власти проводили конкурс на лучший проект реконструкции фасадов.

Анна Терешкова уточнила, что сейчас по-прежнему муниципалитету принадлежит земля только в границах здания «Академии». Чтобы провести реконструкцию или капитальный ремонт, требуется земля и вокруг здания, на которую у мэрии прав нет.



«Сейчас ДК "Академия" попала в программу "Академгородок 2.0", но находиться в таком состоянии уже просто неприлично, поэтому было принято решение, в том числе руководством ДК о том, чтобы заменить хотя бы стулья и навести небольшой ремонт, сделать, чтобы уже было не стыдно находиться внутри», — сказала Анна Терешкова.

