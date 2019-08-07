«Станет пафосной звездой»: комик из Новосибирска побрился налысо и спародировал рэпера Oxxxymiron

Илья Satyr и Oxxxymiron — издалека даже не отличишь
Фото: Satyr / youtube.com; ru.wikipedia.org
Новосибирский актёр Илья Шабельников, известный как автор популярного YouTube-канала Satyr, снял пародию на известного репера Oxxxymiron. За первые 11 часов после публикации видео посмотрели уже 889 394 раза.
По сюжету видеоролика, к молодому начинающему рэперу Мирону Фёдорову (это настоящее имя Oxxxymiron. — Прим. ред.) является уже ставший известным Oxxxymiron и рассказывает, как сильно повлияла на него слава.
«Я пришёл к тебе, как к Гамлету мёртвый отец, чтобы рассказать о том, что твой твёрдый протест быстро превратится в тёплый насест, а тёмный подъезд — в огромный дворец. Этот утончённый классовый изгой станет утончённой пафосной звездой. Ты не увлёк за собой, ты увлёкся собой, <...> (пропущено нецензурное слово, означающее "потерял". — Прим. ред.) свой огонь», — зачитывает в клипе Satyr.
В конце клипа Oxxxymiron обращается к Мирону с вопросом «Надеюсь, ты всё понял?», однако тот в ответ спрашивает лишь, зачем тот побрился налысо, и говорит, что так никогда не сделает.
В клипе Satyr воспроизвёл сразу несколько значимых событий из карьеры Oxxxymiron: как тот сочиняет первые тексты, баттл со Славой КПСС в 2017 году, а также премию глянцевого журнала GQ.
Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий Ильи Шабельникова на момент публикации.
Илья Шабельников начал снимать пародии на известных людей два года назад и быстро стал популярным в русскоязычном YouTube.Сейчас YouTube-канал Satyr — один из самых популярных юмористических каналов в России. В ноябре прошлого года Юрий Дудь посвятил выпуск «вДудь» трём лучшим российским комикам, среди которых был Илья Шабельников. После певец Егор Крид, на которого также снял пародию Satyr, предложил новосибирцу написать сценарий для нового клипа — премьера видео «Сердцеедка» состоялась в июле.