«Станет пафосной звездой»: комик из Новосибирска побрился налысо и спародировал рэпера Oxxxymiron

Новосибирский актёр Илья Шабельников, известный как автор популярного YouTube-канала Satyr, снял пародию на известного репера Oxxxymiron. За первые 11 часов после публикации видео посмотрели уже 889 394 раза.

По сюжету видеоролика, к молодому начинающему рэперу Мирону Фёдорову (это настоящее имя Oxxxymiron. — Прим. ред.) является уже ставший известным Oxxxymiron и рассказывает, как сильно повлияла на него слава.



«Я пришёл к тебе, как к Гамлету мёртвый отец, чтобы рассказать о том, что твой твёрдый протест быстро превратится в тёплый насест, а тёмный подъезд — в огромный дворец. Этот утончённый классовый изгой станет утончённой пафосной звездой. Ты не увлёк за собой, ты увлёкся собой, <...> (пропущено нецензурное слово, означающее "потерял". — Прим. ред.) свой огонь», — зачитывает в клипе Satyr.