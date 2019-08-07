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Автоинспекторы объявили в розыск мотоциклиста в жёлтой кофте, который сбил женщину на Ватутина

По предварительной информации, нарушитель уехал в сторону улицы Широкой

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ДТП случилось на перекрёстке Котовского и Ватутина — пострадала 46-летняя прохожая

ДТП случилось на перекрёстке Котовского и Ватутина — пострадала 46-летняя прохожая

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские автоинспекторы объявили в розыск мотоциклиста в жёлтой толстовке, который сегодня утром скрылся с места ДТП на левом берегу.

«В 9:15 на пересечении улиц Ватутина и Котовского водитель на мотоцикле чёрного цвета сбил женщину, с места ДТП скрылся — оставил пострадавшую на проезжей части», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.

По его словам, за рулём мотоцикла предположительно был мужчина в жилете или толстовке жёлтого цвета, также на нём был серый шлем. По предварительной информации, мотоциклист уехал в сторону улицы Широкой.

Пострадавшую 46-летнюю женщину увезла скорая помощь, добавил Константин Шкабарня.

Всех, кто стал очевидцем этого ДТП, автоинспекторы просят позвонить по телефонам 002, 232–13–00, 232–23–51 или 232–23–35.

Несколько дней назад мотоциклист въехал в попутного велосипедиста на Богдана Хмельницкого: пострадавших увезла скорая помощь.

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КОММЕНТАРИИ (19)

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7 авг 2019 в 11:12

Чортовы хрустики, как оне задалбали, асаблива те, чо с приматокам. Жылаю им пабыстрее выпилица.

ивви
7 авг 2019 в 11:11

Трус! Не позорь мотобратство.

Машенька
7 авг 2019 в 11:19

Мотоцыклисты это не серьёзные ребята. Шума многа а смысла мало. Один такой не смог мне даже машину порядочную купить. Стыдно за таких мальчуганов.