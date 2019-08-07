Автоинспекторы объявили в розыск мотоциклиста в жёлтой кофте, который сбил женщину на Ватутина

Новосибирские автоинспекторы объявили в розыск мотоциклиста в жёлтой толстовке, который сегодня утром скрылся с места ДТП на левом берегу.



«В 9:15 на пересечении улиц Ватутина и Котовского водитель на мотоцикле чёрного цвета сбил женщину, с места ДТП скрылся — оставил пострадавшую на проезжей части», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.



По его словам, за рулём мотоцикла предположительно был мужчина в жилете или толстовке жёлтого цвета, также на нём был серый шлем. По предварительной информации, мотоциклист уехал в сторону улицы Широкой.