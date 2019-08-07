Новосибирцы устроили танцевальный флешмоб в честь фильма о южнокорейской группе

Предыдущий флешмоб, посвящённый этой группе, собрал много новосибирцев

Сегодня, 7 августа, возле Центра культуры и отдыха «Победа» новосибирцы устроили танцевальный флешмоб, посвящённый премьере фильма «BTS: Bring the Soul. The Movie», который стартовал в прокате.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе кинотеатра, проведение флешмоба обусловлено колоссальной мировой популярностью южнокорейского бойз-бенда BTS и аншлагом на состоявшемся в январе 2019 года «Дне BTS» в «Победе» накануне эксклюзивного показа предыдущего фильма-концерта «BTS: Love Yourself Tour in Seoul».



У южнокорейской группы много фанатов в Новосибирске Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня возле кинотеатра танцевали несколько коллективов Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Тогда новосибирские поклонники повторили танец из клипа любимой группы, а на этот раз нас ждут выступления сразу нескольких K-Pop cover dance команд (Beast, Ag dance crew, Astrex, Gentleman’S), к флешмобу может присоединиться каждый желающий. Последователи музыкантов называют себя АРМИ (A.R.M.Y.), поэтому само танцевальное мероприятие получило определение ARMYMOB», — добавили в пресс-службе.



Следующий флешмоб состоится 10 августа с 15 до 16:00 Фото: Густаво Зырянов / НГС

Видео Густаво Зырянова / НГС