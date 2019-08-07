Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 2/10
usd 65.20
eur 73.07

Все новости

Все новости
Развлечения
Подробности

Новосибирцы устроили танцевальный флешмоб в честь фильма о южнокорейской группе

Сегодня в прокат вышел фильм о бойз-бенде BTS

Поделиться

1 015
15 Обсудить

Предыдущий флешмоб, посвящённый этой группе, собрал много новосибирцев 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 7 августа, возле Центра культуры и отдыха «Победа» новосибирцы устроили танцевальный флешмоб, посвящённый премьере фильма «BTS: Bring the Soul. The Movie», который стартовал в прокате.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе кинотеатра, проведение флешмоба обусловлено колоссальной мировой популярностью южнокорейского бойз-бенда BTS и аншлагом на состоявшемся в январе 2019 года «Дне BTS» в «Победе» накануне эксклюзивного показа предыдущего фильма-концерта «BTS: Love Yourself Tour in Seoul».

У южнокорейской группы много фанатов в Новосибирске

У южнокорейской группы много фанатов в Новосибирске

Сегодня возле кинотеатра танцевали несколько коллективов

Сегодня возле кинотеатра танцевали несколько коллективов

«Тогда новосибирские поклонники повторили танец из клипа любимой группы, а на этот раз нас ждут выступления сразу нескольких K-Pop cover dance команд (Beast, Ag dance crew, Astrex, Gentleman’S), к флешмобу может присоединиться каждый желающий. Последователи музыкантов называют себя АРМИ (A.R.M.Y.), поэтому само танцевальное мероприятие получило определение ARMYMOB», — добавили в пресс-службе.

Следующий флешмоб состоится 10 августа с 15 до 16:00

Следующий флешмоб состоится 10 августа с 15 до 16:00

Видео Густаво Зырянова / НГС

В январе 2019 года сибиряки устроили флешмоб в Instagram с танцами под песню Егора Крида.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

флешмобтанцыкинотеатр «Победа»BTSмузыкальная группа

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (15)

,,,
7 авг 2019 в 20:29

это лучше , чем монстрация , с персонажем диким в главе:

блевать хочется
7 авг 2019 в 20:41

K-pop - один из самых примитивных продуктов поп-культуры, аналог лапши быстрого приготовления. Даже "хореография" на уровне самодеятельности. Женоподобные мальчики... Деградация полная.

Фото пользователя
7 авг 2019 в 20:13

Больше зевак чем танцоров ,но а так -молодцы!