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В центре Новосибирска за оперным театром поднялось облако дыма

Пожарные приехали на место в половину десятого утра

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Пожар за оперным театром начался около половины десятого утра

Пожар за оперным театром начался около половины десятого утра

Фото: читатель НГС

Сегодня утром 7 августа в Новосибирске за оперным театром начался пожар — там поднялось облако светлого дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что пожарные приехали на место в 9:28

Подробности происшествия уточняются, информация дополняется.

На видео, которое в редакцию НГС прислали читатели, заметно, что открытым пламенем горела палатка возле театра.

Также на видео читателя попали пожарные машины, приехавшие на место.

По информации на 9:50 от корреспондента НГС, пожар потушили.

На месте горели доски

На месте горели доски

Утром в понедельник, 5 августа, в Первомайском районе Новосибирска загорелось здание компании по предоставлению услуг спецтехники «Спецразвитие».

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КОММЕНТАРИИ (19)

пейсы
7 авг 2019 в 09:44

кехман следы заметает?

Гость
7 авг 2019 в 09:45

А это было целесообразно?

Qwerty
7 авг 2019 в 09:42

Поджог? Хотят еще одну высотку воткнуть?