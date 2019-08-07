В центре Новосибирска за оперным театром поднялось облако дыма

Пожар за оперным театром начался около половины десятого утра
Фото: читатель НГС
Сегодня утром 7 августа в Новосибирске за оперным театром начался пожар — там поднялось облако светлого дыма.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что пожарные приехали на место в 9:28
Подробности происшествия уточняются, информация дополняется.
На видео, которое в редакцию НГС прислали читатели, заметно, что открытым пламенем горела палатка возле театра.
Также на видео читателя попали пожарные машины, приехавшие на место.
По информации на 9:50 от корреспондента НГС, пожар потушили.
Утром в понедельник, 5 августа, в Первомайском районе Новосибирска загорелось здание компании по предоставлению услуг спецтехники «Спецразвитие».