Прохожий погиб под колёсами «Хонды» на трассе

В ночь на среду, 7 августа, водитель «Хонды» сбил мужчину, который шёл по дороге между Новосибирском и посёлком Красный Яр — пешеход погиб на месте.



ДТП случилось в 22:35 в десяти километрах от Новосибирска, сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.



«Водитель 1996 года рождения, трезвый, двигался на автомобиле "Хонда Аккорд" <…> со стороны Красного Яра в сторону Новосибирска и <…> совершил наезд на пешехода 1992 года рождения (27 лет. — Прим.ред.), который двигался в попутном направлении по проезжей части», — описал ДТП Константин Шкабарня.

