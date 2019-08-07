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Происшествия

Прохожий погиб под колёсами «Хонды» на трассе

ДТП случилось между Новосибирском и Красным Яром

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В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы

Фото: Александр Ошепков / НГС

В ночь на среду, 7 августа, водитель «Хонды» сбил мужчину, который шёл по дороге между Новосибирском и посёлком Красный Яр — пешеход погиб на месте.

ДТП случилось в 22:35 в десяти километрах от Новосибирска, сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.

«Водитель 1996 года рождения, трезвый, двигался на автомобиле "Хонда Аккорд" <…> со стороны Красного Яра в сторону Новосибирска и <…> совершил наезд на пешехода 1992 года рождения (27 лет. — Прим.ред.), который двигался в попутном направлении по проезжей части», — описал ДТП Константин Шкабарня.

По его словам, от полученных травм пешеход погиб на месте. Более подробной информацией об этом ДТП в отделении пропаганды пока не располагают.

В начале года похожий смертельный случай произошёл на Ордынской трассе: водитель «Газели» сбил пешехода, который шёл по проезжей части.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Qwerty
7 авг 2019 в 10:20

Быть хондоводом это приговор... Без надежд на какие либо дальнейшие перспективы в жизни.