Mitsubishi опрокинулся после удара о дерево возле ТЭЦ-5: погиб пассажир

несэс 7 авг 2019 в 08:34

Ездил на да выходные в Чингисы ,через Караканский бор, Нижнекаменку , три раза чуть в ДТП не попал и все три истории устраивали дамы за рулем , а четвертая летела по щебенке свежевысыпанной на обгон км сто , как у меня лобовик не разлетелся от прилетевшего камня ума не приложу , в принципе к дамам за рулем отношусь нормально , но факт остается фактом