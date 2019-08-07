Mitsubishi опрокинулся после удара о дерево возле ТЭЦ-5: погиб пассажир

Иномарка съехала с дороги и угодила в дерево
Фото: ГИБДД Новосибирска
В ночь на среду, 7 августа, возле ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска случилось жёсткое ДТП: в опрокинувшемся Mitsubishi погиб пассажир.
По предварительной информации, 36-летняя водитель Mitsubishi Mirage Dingo ехала со стороны Ключ-Камышенского плато, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По его данным, машина съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась. В ДТП погиб 29-летний пассажир Mitsubishi.
«У девушки-[водителя] установлено алкогольное опьянение», — добавил Владислав Савченков.
Несколько дней назад на Красном проспекте иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места ДТП — автоинспекторы объявили водителя в розыск.