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Происшествия

Mitsubishi опрокинулся после удара о дерево возле ТЭЦ-5: погиб пассажир

Автоинспекторы выяснили, что водитель иномарки была пьяна

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Иномарка съехала с дороги и угодила в дерево&nbsp;

Иномарка съехала с дороги и угодила в дерево 

Фото: ГИБДД Новосибирска

В ночь на среду, 7 августа, возле ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска случилось жёсткое ДТП: в опрокинувшемся Mitsubishi погиб пассажир.

По предварительной информации, 36-летняя водитель Mitsubishi Mirage Dingo ехала со стороны Ключ-Камышенского плато, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По его данным, машина съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась. В ДТП погиб 29-летний пассажир Mitsubishi.

«У девушки-[водителя] установлено алкогольное опьянение», — добавил Владислав Савченков.

От удара Mitsubishi опрокинулся

От удара Mitsubishi опрокинулся

Автоинспекторы выяснили, что водитель была пьяна

Автоинспекторы выяснили, что водитель была пьяна

Несколько дней назад на Красном проспекте иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места ДТП — автоинспекторы объявили водителя в розыск.

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КОММЕНТАРИИ (25)

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7 авг 2019 в 08:34

Ездил на да выходные в Чингисы ,через Караканский бор, Нижнекаменку , три раза чуть в ДТП не попал и все три истории устраивали дамы за рулем , а четвертая летела по щебенке свежевысыпанной на обгон км сто , как у меня лобовик не разлетелся от прилетевшего камня ума не приложу , в принципе к дамам за рулем отношусь нормально , но факт остается фактом

123
7 авг 2019 в 08:53

36-летняя пьяная девушка , да уж..

Инспектор
7 авг 2019 в 08:47

Молодым нельзя садится за руль. Молодёж делать руками ничего не умеет. Они сейчас избалованные нежанки. Их должны родители в машине возить до сорока лет, пока у них мозг не появится.