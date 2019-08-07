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Жители Центрального района пожаловались на шумный ремонт Красного проспекта по ночам

Красный проспект ремонтируют вторую неделю

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Дорожники работают с 23 часов вечера и до глубокой ночи

Дорожники работают с 23 часов вечера и до глубокой ночи

Фото: Дарья Нефедова

Ночью в среду, 7 августа, в Центральном районе Новосибирска рабочие ремонтировали дорогу на Красном проспекте — на сильный шум в редакцию НГС пожаловалась жительница дома на Красном проспекте, 14 Дарья Нефедова. 

«Уже вторую неделю под моими окнами дорожные работы. Каждую ночь. В прошлую среду были целую ночь, сегодня вот с 23:00 и пока заканчивать не собираются. Ночью снимают и кладут асфальт, днем делают поребрики. Все начало проспекта делают», — рассказала корреспонденту НГС Дарья Нефедова. 

По её словам, шум от дорожных работ доносится до шестого этажа. 

видео Дарьи Нефедовой

В Новосибирской области в 2015 году приняли закон о тишине, но административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан существует уже почти 15 лет: статья 4.2 закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Позднее закон о тишине неоднократно дополнялся. 

Соблюдать тишину закон предписывает с 22:00 до 07:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздники.  

Нарушитель закона может быть оштрафован на сумму от 3000 рублей. За повторное нарушение — на 5000 рублей.

Новосибирцы регулярно жалуются на шум или неприятный запах в городе. Например, в конце июня в Ленинском районе горожан разбудил шум загадочных грузовиков. А в июле жители города жаловались на запах навоза в центре города. Это не первая проблема с воздухом, с которой новосибирцам пришлось столкнуться в тот день. С самого утра город затянуло едкой дымкой. Как объяснили в пресс-службе регионального МЧС, она пришла с пожаров, которые бушуют в Красноярском крае. По данным сервиса CityAir, вечером загрязнение воздуха в городе оценивалось так же, как и утром — на 8 баллов из 10.

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