Жители Центрального района пожаловались на шумный ремонт Красного проспекта по ночам

Ночью в среду, 7 августа, в Центральном районе Новосибирска рабочие ремонтировали дорогу на Красном проспекте — на сильный шум в редакцию НГС пожаловалась жительница дома на Красном проспекте, 14 Дарья Нефедова.

«Уже вторую неделю под моими окнами дорожные работы. Каждую ночь. В прошлую среду были целую ночь, сегодня вот с 23:00 и пока заканчивать не собираются. Ночью снимают и кладут асфальт, днем делают поребрики. Все начало проспекта делают», — рассказала корреспонденту НГС Дарья Нефедова.

По её словам, шум от дорожных работ доносится до шестого этажа.

видео Дарьи Нефедовой

В Новосибирской области в 2015 году приняли закон о тишине, но административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан существует уже почти 15 лет: статья 4.2 закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Позднее закон о тишине неоднократно дополнялся.

Соблюдать тишину закон предписывает с 22:00 до 07:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздники.

