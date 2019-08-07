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Спорт

«Сибирь» обыграла команду из Финляндии в товарищеском матче

Сибиряки вырвали победу в серии послематчевых буллитов

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Основное время встречи завершилось со&nbsp;счетом 2:2

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2

Фото: vk.com / hcsibir1962

Ночью с 6 на 7 августа в первом контрольном матче новосибирская «Сибирь» обыграла финский клуб ХПК со счётом 3:2. 

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, но в серии послематчевых буллитов нападающий «Сибири» Данил Романцев забросил победную шайбу. В основное время шайбы забросили нападающие Никита Шашков и Александр Торченюк.

Игра проходила без двух легионеров: Никиты Михайлова и Николая Демидова — сейчас они в олимпийской сборной в Сочи.

Следующая игра новосибирской команды будет в среду, 7 августа, с «Йокеритом» из Хельсинки. 

По итогам прошлого сезона «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции.

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КОММЕНТАРИИ (2)

154
7 авг 2019 в 03:04

Да ну, не может быть что бы эта дворовая недокоманда выиграла, на нгс постоянно репортажи что они проигрывают, да и не нужны новосибирцам эти "игроки" за бюджет города с их уровнем лузерской игры, за их "профессиализм" они должны играть на общественных началах

7 авг 2019 в 02:27

Ну хоть там выиграли у финнов. А сборная их нам не позубам...