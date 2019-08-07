«Сибирь» обыграла команду из Финляндии в товарищеском матче

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, но в серии послематчевых буллитов нападающий «Сибири» Данил Романцев забросил победную шайбу. В основное время шайбы забросили нападающие Никита Шашков и Александр Торченюк.

Ночью с 6 на 7 августа в первом контрольном матче новосибирская «Сибирь» обыграла финский клуб ХПК со счётом 3:2.

Игра проходила без двух легионеров: Никиты Михайлова и Николая Демидова — сейчас они в олимпийской сборной в Сочи.

Следующая игра новосибирской команды будет в среду, 7 августа, с «Йокеритом» из Хельсинки.

