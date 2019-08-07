«Сибирь» обыграла команду из Финляндии в товарищеском матче

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2
Фото: vk.com / hcsibir1962
Ночью с 6 на 7 августа в первом контрольном матче новосибирская «Сибирь» обыграла финский клуб ХПК со счётом 3:2.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, но в серии послематчевых буллитов нападающий «Сибири» Данил Романцев забросил победную шайбу. В основное время шайбы забросили нападающие Никита Шашков и Александр Торченюк.
Игра проходила без двух легионеров: Никиты Михайлова и Николая Демидова — сейчас они в олимпийской сборной в Сочи.
Следующая игра новосибирской команды будет в среду, 7 августа, с «Йокеритом» из Хельсинки.
По итогам прошлого сезона «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции.