Трое новосибирцев переплыли Финский залив за 11 часов

«Мы осенью того года узнали о заплыве, зарегистрировались. Подготовка заняла около 10 месяцев. Порядка 10 километров должен был быть наплыв в неделю. Накануне мы проводили тренировки на Обском море и пересекали его с Бурмистрово в Боровое — такие дистанции составляли более 10 километров», — рассказал корреспонденту НГС участник заплыва, депутат из Черепановского района Новосибирской области Виктор Остахов.

Трое новосибирцев — Виктор Остахов, Илья Подкорытов и Дмитрий Сухарев — приняли участие в марафонском заплыве KotlinRace. На выходных они проплыли из Санкт-Петербурга до Кронштадта 28 километров за 11 часов.

Новосибирцы не ожидали, что вода в августе в Финском заливе будет такой холодной, но успешно добрались до места назначения

Новосибирцы не ожидали, что вода в августе в Финском заливе будет такой холодной, но успешно добрались до места назначения. В Кронштадте пловцов встречала группа поддержки, которая искупала их в шампанском.

«Ты плывёшь не ради какой-то медали, а потому, что это такое серьезное испытание, когда ты проверяешь, насколько ты готов зайти далеко. Жена меня поддерживает. У меня трое детей, и это такой определённый подвиг, пример — наш мир создан для свершений», — добавил Остахов.

Пловцы в будущем планируют принять участие в другом марафонском заплыве и преодолеть 77 километров по Неве.

В августе прошлого года Виктор Остахов за 40 минут проплыл километр арктического заплыва в Северном Ледовитом океане.

