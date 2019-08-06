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Трое новосибирцев переплыли Финский залив за 11 часов

Пловцы справились с дистанцией в 28 километров от Санкт-Петербурга до Кронштадта

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Виктор Остахов, Дмитрий Сухарев и Илья Подкорытов приняли участие в марафонском заплыве KotlinRace

Виктор Остахов, Дмитрий Сухарев и Илья Подкорытов приняли участие в марафонском заплыве KotlinRace

Фото: Виктор Остахов

Трое новосибирцев — Виктор Остахов, Илья Подкорытов и Дмитрий Сухарев — приняли участие в марафонском заплыве KotlinRace. На выходных они проплыли из Санкт-Петербурга до Кронштадта 28 километров за 11 часов.

«Мы осенью того года узнали о заплыве, зарегистрировались. Подготовка заняла около 10 месяцев. Порядка 10 километров должен был быть наплыв в неделю. Накануне мы проводили тренировки на Обском море и пересекали его с Бурмистрово в Боровое — такие дистанции составляли более 10 километров», — рассказал корреспонденту НГС участник заплыва, депутат из Черепановского района Новосибирской области Виктор Остахов.

Новосибирцы не ожидали, что вода в августе в Финском заливе будет такой холодной, но успешно добрались до места назначения

Новосибирцы не ожидали, что вода в августе в Финском заливе будет такой холодной, но успешно добрались до места назначения

Новосибирцы не ожидали, что вода в августе в Финском заливе будет такой холодной, но успешно добрались до места назначения. В Кронштадте пловцов встречала группа поддержки, которая искупала их в шампанском.

«Ты плывёшь не ради какой-то медали, а потому, что это такое серьезное испытание, когда ты проверяешь, насколько ты готов зайти далеко. Жена меня поддерживает. У меня трое детей, и это такой определённый подвиг, пример — наш мир создан для свершений», — добавил Остахов.

Пловцы в будущем планируют принять участие в другом марафонском заплыве и преодолеть 77 километров по Неве.

В августе прошлого года Виктор Остахов за 40 минут проплыл километр арктического заплыва в Северном Ледовитом океане

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КОММЕНТАРИИ (4)

вопрос
6 авг 2019 в 21:51

Тренировки заняли 10 месяцев.
А что? Нормальное занятие для депутата, нафига решать проблемы избирателей, когда нужно тренироваться.

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6 авг 2019 в 21:45

Молодцы, 11 часов плыть в холодной воде- это круто!

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6 авг 2019 в 21:52

Вот ета дааа! Малацы зимлики. А я даж во сне вады баюся, аки катяра блохастый, а тута такое - пол-дня в ваде, да ищо и грапками шкрябать па ваде, как вилами па капусте.