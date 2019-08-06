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Криминал

Вступившуюся за внучку пенсионерку отправили под суд за драку со школьником

По версии следствия, женщина сломала 8-летнему ребёнку грудной позвонок

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Женщина избила мальчика в феврале 2019 года

Женщина избила мальчика в феврале 2019 года

Фото: коллаж Ольги Бурлаковой

Железнодорожный суд Новосибирска будет рассматривать уголовное дело 62-летней женщины, которая в феврале 2019 года избила 8-летнего мальчика в гимназии. По версии следствия, она сделала это из-за того, что ученик ударил её внучку.

«Обвиняемая на почве личных неприязненных отношений, обусловленных нанесением побоев её внучке, применила насилие в отношении 8-летнего одноклассника последней, в результате чего причинила ему физическую боль, а также закрытый перелома одного из грудных позвонков», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

Уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести малолетнему (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ) уже направлено в суд. 

Подробностей дела следователи не раскрывают. 

В конце февраля в Новосибирске 13-летнего мальчика ударил сверстник, а ещё несколько школьников смеялись и снимали это на видео — мать избитого подростка добивается возбуждения уголовного дела. В 2017 году бизнесмен избил 7-классника, потому что тот не уступил дорогу.

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насилие в школах

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КОММЕНТАРИИ (40)

6 авг 2019 в 20:27

Лично я за дочку порву любого и пусть потом судят.

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6 авг 2019 в 20:08

Бабку к ответу

Пеший Ход
6 авг 2019 в 20:07

Бабуля явно перестаралась... Это плохо. Дала бы пару подзатыльников - может быть отделалась бы условкой.
А вообще нашу полицию надо не на митинги - а в школы и ОТ, там бы пользы было в разы больше. А то народ совсем озверел. Директора школ вообще ничего не делают для безопасности детей - а когда за кого то вступаются - получаем вот такие вот статьи...