Вступившуюся за внучку пенсионерку отправили под суд за драку со школьником

Железнодорожный суд Новосибирска будет рассматривать уголовное дело 62-летней женщины, которая в феврале 2019 года избила 8-летнего мальчика в гимназии. По версии следствия, она сделала это из-за того, что ученик ударил её внучку.

«Обвиняемая на почве личных неприязненных отношений, обусловленных нанесением побоев её внучке, применила насилие в отношении 8-летнего одноклассника последней, в результате чего причинила ему физическую боль, а также закрытый перелома одного из грудных позвонков», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.