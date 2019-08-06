Вступившуюся за внучку пенсионерку отправили под суд за драку со школьником

Женщина избила мальчика в феврале 2019 года
Фото: коллаж Ольги Бурлаковой
Железнодорожный суд Новосибирска будет рассматривать уголовное дело 62-летней женщины, которая в феврале 2019 года избила 8-летнего мальчика в гимназии. По версии следствия, она сделала это из-за того, что ученик ударил её внучку.
«Обвиняемая на почве личных неприязненных отношений, обусловленных нанесением побоев её внучке, применила насилие в отношении 8-летнего одноклассника последней, в результате чего причинила ему физическую боль, а также закрытый перелома одного из грудных позвонков», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.
Уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести малолетнему (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ) уже направлено в суд.
Подробностей дела следователи не раскрывают.
В конце февраля в Новосибирске 13-летнего мальчика ударил сверстник, а ещё несколько школьников смеялись и снимали это на видео — мать избитого подростка добивается возбуждения уголовного дела. В 2017 году бизнесмен избил 7-классника, потому что тот не уступил дорогу.