Новосибирцы перепродали друг другу 22 тысячи машин с правым рулём и устали от них

«В Новосибирской области за январь-июнь 2019 года продано 22,6 тысячи машин с правым рулем, за 6 месяцев 2018 года было продано 23,2 тысячи машин. Изменение: -2,5%», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

В Новосибирске за первую половину 2019 года на вторичном рынке перепродано 22 600 автомобилей с правым рулем, в целом в стране рынок праворулек составил 288 400 штук. Аналитики отмечают, что количество таких авто постепенно снижается — по России на 1% за год, в Новосибирске же падение сильнее.

Около 85% рынка автомобилей с правым рулем приходится на регионы Дальнего Востока и Сибири. Доля Дальнего Востока — 137 400 штук, Сибири — 112 000 штук.

Напомним, пока Новосибирск является праворульной столицей Сибири, в городе числится 144 200 машин с правым рулем (еще около 106 тысяч штук находятся в области). Опережает Новосибирск только Владивосток, в этом городе зарегистрировано 255 800 праворулек.

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