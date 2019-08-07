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Новосибирцы перепродали друг другу 22 тысячи машин с правым рулём и устали от них

Спрос на машины с правым рулем снизился на 2,5 процента

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Honda Fit с правым рулем

Honda Fit с правым рулем

Фото: auto.ru

В Новосибирске за первую половину 2019 года на вторичном рынке перепродано 22 600 автомобилей с правым рулем, в целом в стране рынок праворулек составил 288 400 штук. Аналитики отмечают, что количество таких авто постепенно снижается — по России на 1% за год, в Новосибирске же падение сильнее.

«В Новосибирской области за январь-июнь 2019 года продано 22,6 тысячи машин с правым рулем, за 6 месяцев 2018 года было продано 23,2 тысячи машин. Изменение: -2,5%», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

Около 85% рынка автомобилей с правым рулем приходится на регионы Дальнего Востока и Сибири. Доля Дальнего Востока — 137 400 штук, Сибири — 112 000 штук. 

Напомним, пока Новосибирск является праворульной столицей Сибири, в городе числится 144 200 машин с правым рулем (еще около 106 тысяч штук находятся в области). Опережает Новосибирск только Владивосток, в этом городе зарегистрировано 255 800 праворулек. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (3)

7 авг 2019 в 00:50

устали от них - эт кто решил, что устали ? Очередной журналюха корейцевод, иль того хуже - тазовод ?

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7 авг 2019 в 01:05

Для того чтобы делать выводы о падение спроса нужно смотреть тренд в течение 2-3 лет, а так цифры колеблется в районе погрешности. Ничего не имею против правого руля, но то что у нас продаётся и ездит на улицах города - откровенный хлам и рванина. Доносят правый руль, пересядут на бу корейцев. Но те лохмотья придут в негодность в разы быстрее, так как ресурс только на срок гарантии. В России автомобили на улицах города - отличный экономический маркер состояния домохозяйств. Какая жизнь, такая и машина.

7 авг 2019 в 01:01

Улучшают статистику по уменьшению японского автохлама регулярно наматывающиеся Марк 2 и Субару на столбы, ребят продолжайте в том же духе ездить боком, играть в змейку на дороге и т.д