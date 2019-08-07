Новосибирцы перепродали друг другу 22 тысячи машин с правым рулём и устали от них

Honda Fit с правым рулем
Фото: auto.ru
В Новосибирске за первую половину 2019 года на вторичном рынке перепродано
«В Новосибирской области за январь-июнь 2019 года продано 22,6 тысячи машин с правым рулем, за 6 месяцев 2018 года было продано 23,2 тысячи машин. Изменение: -2,5%», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
Около 85% рынка автомобилей с правым рулем приходится на регионы Дальнего Востока и Сибири. Доля Дальнего Востока —
Напомним, пока Новосибирск является праворульной столицей Сибири, в городе числится
Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор аварии «Куда ты рулишь?»: «Ленд-Крузер» НСО выезжает на встречку и таранит машину — почему он прав (видео).
Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.