Пока без побед: футболисты «Новосибирска» проиграли иркутскому «Зениту»

Сегодня, 6 августа, прошёл второй матч футбольного клуба «Новосибирск». Команда играла в Иркутске против местного «Зенита». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу иркутян.

Новосибирская команда забила только на 17-й минуте игры — автором мяча стал Роман Ткачук.

В Чите 3 августа прошёл первый матч первенства ПФЛ — «Новосибирск» проиграл «Чите» со счётом 2:4. Полный календарь матчей Новосибирска в первенстве ПФЛ можно посмотреть здесь. Полузащитник «Новосибирска» Даниил Большунов во время игры получил травму ключицы и сотрясение мозга.