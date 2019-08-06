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Пока без побед: футболисты «Новосибирска» проиграли иркутскому «Зениту»

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу иркутян

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Гол от новосибирской команды на 17-й минуте забил Роман Ткачук.

Гол от новосибирской команды на 17-й минуте забил Роман Ткачук.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сегодня, 6 августа, прошёл второй матч футбольного клуба «Новосибирск». Команда играла в Иркутске против местного «Зенита». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу иркутян.

Новосибирская команда забила только на 17-й минуте игры — автором мяча стал Роман Ткачук.

В Чите 3 августа прошёл первый матч первенства ПФЛ — «Новосибирск» проиграл «Чите» со счётом 2:4. Полный календарь матчей Новосибирска в первенстве ПФЛ можно посмотреть здесь. Полузащитник «Новосибирска» Даниил Большунов во время игры получил травму ключицы и сотрясение мозга.

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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
6 авг 2019 в 19:49

Срочно надо сыграть с Колыванью. Если раскатают их, то можно смело замахнуться на ПФЛ. Бабу, бабу гоните! Не будет вам удачи.

6 авг 2019 в 19:41

А кто им разрешил позорить имя Новосибирска? Взяв такое название? Я тоже могу сделать какой-то бомж сервис и назваться "Новосибирск"?

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6 авг 2019 в 20:02

Как-то ЭТО уже выглядит.. - позорненько.В Новосибирске.. - ставьте свою Анку-пулемётчицу на ворота. Раз "мальчики гуляющие по полю" ничего сделать не могут для положительного результата. Вопрос один: где футболисты из Новосибирска в команде, а с мигрантов спроса нет(а от них ответственности).