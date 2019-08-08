В Новосибирске откроется ещё одно заведение московского ресторатора Аркадия Новикова

Владельцы ресторанной группы «Бочкари» решили расширить свое сотрудничество со столичной группой Аркадия Новикова и открыть ещё одно заведение в Новосибирске. Они покупают у московского ресторатора франшизу еще на одну концепцию — ресторан Avocado Queen.

О том, что «Бочкари» собираются открыть ещё одно заведение из портфеля концепций Новикова, корреспонденту НГС весной этого года рассказывал один из совладельцев ресторанной группы Виталий Брегадзе. Как выяснил НГС, этой концепцией стало Avocado Queen — заведение займет помещение, в котором до этого располагались фастфуд Giros Master и часть ресторана «Макарони». Брегадзе подтвердил эту информацию НГС.



Avocado Queen займет помещение, которое последние 18 лет всегда делили два заведения Фото: Стас Соколов / НГС

Сейчас в помещении, которое арендовали для нового проекта «Бочкари», идёт ремонт. Строители уже демонтировали большую часть перекрытий, которые разделяли эту площадку на два этажа. Первоначально весь нижний уровень со стороны Первомайского сквера был одноэтажным, в советские времена здесь работало кафе-мороженное, бывшее частью так называемого Центрального комплекса. В начале 2000-х собственник здания соорудил здесь второй этаж, увеличив тем самым сдаваемую в аренду площадь вдвое.



Новый арендатор решил вернуть помещению историческую высоту потолков Фото: Стас Соколов / НГС

Первый Avocado Queen открылся в 2018 году в районе Патриарших прудов в Москве. Заведение позиционирует себя как ресторан здоровой пищи. Так же, как и «Сыроварня», заведение создано Новиковым в партнёрстве со столичным ресторатором Антоном Пинским. Как можно понять из названия, в блюдах активно используется авокадо. Например, в меню можно встретить копченый лосось с яйцом пашот, авокадо и вафлей за 690 рублей, жареное авокадо с яйцом за 520 рублей и другие блюда с этим ингредиентом.

Группа «Бочкари» появилась в Новосибирске в 2016 году, открыв в пристройке к цирку одноименный пивной ресторан. Ещё одно заведение этой сети появилось потом в Академгородке, в ТРЦ «Эдем». В прошлом году «Бочкари» дополнили список своих заведений новиковской «Сыроварней», к которой у же в этом году присоединилась кондитерская Nikki Forkin Cakes. Кроме того, рестораторы планировали открыть здесь же, на улице Ленина, бар «Рюмка водки» (этот бренд принадлежит исполнителю Григорию Лепсу. — Прим. ред.) и ресторан «Магадан». Однако эти проекты пока приостановлены, поскольку рестораторы не нашли для них соответствующих помещений, говорит Виталий Брегадзе.

