Семья из Академгородка выпустила кота погулять: через сутки его нашли расчленённым в мусорном баке

Семья из Академгородка выпустила своего кота на прогулку, а спустя сутки нашла его мёртвым в мусорке возле дома.



«У него отрублены лапы и с морды снят скальп», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка кота Арина Храмова.



Рыжий кот Мотя пропал в понедельник, 5 августа, возле дома № 28А на улице Иванова.



По словам Арины Храмовой, семья часто отпускала кота погулять на улицу и он всегда возвращался. Вчера утром, около 10 часов, кот отправился на очередную самостоятельную прогулку, но дома так и не появился. Владельцы заволновались и начали искать своего питомца.