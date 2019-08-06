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Семья из Академгородка выпустила кота погулять: через сутки его нашли расчленённым в мусорном баке

Владельцы Моти обратились за помощью в полицию

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Коту Мартину было 5 лет&nbsp;— вчера он не вернулся с прогулки

Коту Мартину было 5 лет — вчера он не вернулся с прогулки

Фото: vk.com/akadem54

Семья из Академгородка выпустила своего кота на прогулку, а спустя сутки нашла его мёртвым в мусорке возле дома.

«У него отрублены лапы и с морды снят скальп», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка кота Арина Храмова.

Рыжий кот Мотя пропал в понедельник, 5 августа, возле дома № 28А на улице Иванова.

По словам Арины Храмовой, семья часто отпускала кота погулять на улицу и он всегда возвращался. Вчера утром, около 10 часов, кот отправился на очередную самостоятельную прогулку, но дома так и не появился. Владельцы заволновались и начали искать своего питомца. 

Объявление о пропаже кота появилось в том числе и в соцсети «ВКонтакте».

«Рыжий мальчик, пять лет, откликается на имя Мотя, Мартин. На шее два ошейника — жёлтый и красный, на жёлтом мой номер телефона», — говорится в объявлении, размещённом сегодня ночью в паблике «Сообщество Академгородка | Новосибирск» от имени Арины Храмовой.

Чтобы найти кота, хозяева просмотрели записи с видеокамеры домофона и, по словам Арины Храмовой, увидели, как из подъезда выходит соседка с чёрным пакетом. Девушка направилась в сторону другого подъезда, а вернулась уже без пакета. Тогда владельцы Моти решили проверить мусорный бак у того подъезда, в сторону которого ходила соседка, и нашли там пакет с расчленённым котом.

После этого владельцы кота обратились в полицию. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в полицию поступило заявление о расчленённом коте.

«Сотрудники полиции разбираются в произошедшем», — передали в пресс-службе.

Также этим летом полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве собаки в «Матрёшкином дворе». Пса нашли убитым в лифте одного из домов.

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жестокое обращение с животными

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КОММЕНТАРИИ (60)

Антитролль
6 авг 2019 в 18:17

Когда редакция НГС, начнём банить троллей, за них комменты?? Видимо никогда! Дно пробито, НТВ давно позади, осталось разрешить мат. Считаете, что чёрный юмор в этой новости - это уместно?

Фото пользователя
6 авг 2019 в 18:13

Почему в статье есть только фотки *до*? Где фотки *после*?

Фото пользователя
6 авг 2019 в 18:12

Наверно кто-то съел кота