Футболист «Новосибирска» перенёс операцию после травмы во время матча

Сегодня, 6 августа, полузащитник футбольного клуба «Новосибирск» Даниил Большунов перенёс операцию из-за травмы ключицы — он получил травму в матче, который прошёл в Чите в минувшие выходные.

«Полузащитник "Новосибирска" Даниил Большунов на 65-й минуте матча в Чите получил травму ключицы и сотрясение мозга. Большунов покинул расположение команды и вернулся в Новосибирск, где сегодня нашему футболисту была сделана операция», — сообщает пресс-служба ФК «Новосибирск».

Пресс-секретарь клуба Дмитрий Кондратьев рассказал корреспонденту НГС, что Даниил только что пришёл в себя после операции. Он ещё не говорил с лечащим врачом. Сроки восстановления игрока и точный диагноз пока не называются.