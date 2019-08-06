Футболист «Новосибирска» перенёс операцию после травмы во время матча

Матч в Чите прошёл на выходных
Фото: канал «ФК Чита» / youtube.com
Сегодня, 6 августа, полузащитник футбольного клуба «Новосибирск» Даниил Большунов перенёс операцию из-за травмы ключицы — он получил травму в матче, который прошёл в Чите в минувшие выходные.
«Полузащитник "Новосибирска" Даниил Большунов на 65-й минуте матча в Чите получил травму ключицы и сотрясение мозга. Большунов покинул расположение команды и вернулся в Новосибирск, где сегодня нашему футболисту была сделана операция», — сообщает пресс-служба ФК «Новосибирск».
Пресс-секретарь клуба Дмитрий Кондратьев рассказал корреспонденту НГС, что Даниил только что пришёл в себя после операции. Он ещё не говорил с лечащим врачом. Сроки восстановления игрока и точный диагноз пока не называются.
Травму Даниил получил, когда упал во время борьбы за мяч. После этого он ушёл с поля, а затем его отправили в Новосибирск.
В Чите 3 августа прошёл первый матч первенства ПФЛ — «Новосибирск» проиграл «Чите» со счётом 2:4. Сейчас Новосибирск проводит свой второй матч первенства в «Иркутске» против местного «Зенита».
Полный календарь матчей Новосибирска в первенстве ПФЛ можно посмотреть здесь.