Прохожий погиб под поездом рядом со станцией «Камышенская»

Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска мужчина погиб под колёсами поезда – в ситуации разбирается следователь.



Информация об этом происшествии появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, поезд сбил мужчину в районе станции «Камышенская».

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР корреспонденту НГС подтвердили, что на железной дороге произошёл смертельный случай. Следователь выехал на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

«Пока информацией более подробной мы не обладаем», — пояснили в СК на транспорте.