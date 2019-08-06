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Происшествия

Прохожий погиб под поездом рядом со станцией «Камышенская»

На место происшествия выехал следователь

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Подробной информации об этом происшествии у следователей пока нет

Подробной информации об этом происшествии у следователей пока нет

Фото: Елена Полякова / НГС

Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска мужчина погиб под колёсами поезда – в ситуации разбирается следователь.

Информация об этом происшествии появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, поезд сбил мужчину в районе станции «Камышенская».

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР корреспонденту НГС подтвердили, что на железной дороге произошёл смертельный случай. Следователь выехал на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

«Пока информацией более подробной мы не обладаем», — пояснили в СК на транспорте.

Корреспондент НГС направила в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги запрос с просьбой прокомментировать инцидент.

Ещё одно железнодорожное происшествие случилось сегодня ночью в тупике на станции Новосибирск-Главный: после аварии с участием тележки и погрузчика в реанимацию попали два человека, в том числе проводник почтово-багажного вагона. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

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6 авг 2019 в 16:32

Сейчас поналетят тролли и будут в три горла орать, что он гулял вдоль рельс в наушниках уткнувшись в смартфон.