На Мочищенском шоссе разрешили построить школу искусств — получилась СТО с барбершопом

В здании работают автосервис, автомойка, лаундж-бар и барбершоп
Фото: google.com/maps
В Новосибирске на земле, предназначенной для строительства школы искусств на 1-м Мочищенском шоссе, 3/1, построили автосервис, автомойку, лаундж-бар и барбершоп. Несовпадение документов с реальным использованием земли обнаружил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.
«Участок назначения — школа искусств, если взять по кадастровой карте. На нём <...> разрешили строительство, а по факту там сейчас на данный момент этот "Автотехцентр". <…> Это та история, когда берут по договору аренды участок для строительства какого-то соцобъекта, а по факту строят то, что им удобно», — объяснил корреспонденту НГС Михаил Рязанцев.
В разрешении на строительство, опубликованном на муниципальном портале Новосибирска, указано, что на земле должны были построить, помимо школы искусств, автономный источник теплоснабжения и площадку для летних занятий. Разрешение выдали в 2012 году компании «Центр города», в 2015 году его продлили, а ещё через 2 года эту компанию ликвидировали, свидетельствуют данные «Контур.Фокус». Информацию о вводе в эксплуатацию зданий на этом участке мэрия не публиковала. Сейчас на участке стоит одноэтажный комплекс. В нём, по данным 2ГИС, работают автоцентр, лаундж-бар и барбершоп.
«Пообщались со своими партнёрами, но у вас, видимо, какая-то неправильная информация <…> Там документы на строительство нежилого здания, здание нежилое — всё в порядке. Наименование может хоть какое быть, хоть какое угодно, можем поменять в любой момент», — рассказал корреспонденту НГС один из совладельцев здания, представитель AK Detailing Center, представившийся Александром.
Он добавил, что не знает, было ли введено здание официально в эксплуатацию, но убеждён, что с документами всё в порядке.
«Я уверен на все сто, что там не может быть таких разногласий в любом случае. <…> Я думаю, если вы бы присутствовали (на автосервисе. — Прим.ред.), то поняли бы, насколько значимо для города место на самом деле, потому что такого уровня не было и не будет в Новосибирске, уровня сервиса и уровня качества работы. А что касаемо каких-то других заведений, то это было всё, я уверен, формальности, было указано, как формальности определённые, и там это не фигурировало, я уверен, <…> школа искусств, либо какие-то там для страны значимые моменты. Я думаю, что это уже воображение просто у вас», — уверен Александр.
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить назначение земли и информацию о строительстве здания.
Неделю назад власти Новосибирска выдали разрешение на строительство гостиничного комплекса неподалёку от Мочищенского шоссе — застройщик пообещал, что не будет вырубать на участке деревья.