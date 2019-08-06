На Мочищенском шоссе разрешили построить школу искусств — получилась СТО с барбершопом

В Новосибирске на земле, предназначенной для строительства школы искусств на 1-м Мочищенском шоссе, 3/1, построили автосервис, автомойку, лаундж-бар и барбершоп. Несовпадение документов с реальным использованием земли обнаружил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. «Участок назначения — школа искусств, если взять по кадастровой карте. На нём <...> разрешили строительство, а по факту там сейчас на данный момент этот "Автотехцентр". <…> Это та история, когда берут по договору аренды участок для строительства какого-то соцобъекта, а по факту строят то, что им удобно», — объяснил корреспонденту НГС Михаил Рязанцев.

В разрешении на строительство, опубликованном на муниципальном портале Новосибирска, указано, что на земле должны были построить, помимо школы искусств, автономный источник теплоснабжения и площадку для летних занятий. Разрешение выдали в 2012 году компании «Центр города», в 2015 году его продлили, а ещё через 2 года эту компанию ликвидировали, свидетельствуют данные «Контур.Фокус». Информацию о вводе в эксплуатацию зданий на этом участке мэрия не публиковала. Сейчас на участке стоит одноэтажный комплекс. В нём, по данным 2ГИС, работают автоцентр, лаундж-бар и барбершоп. «Пообщались со своими партнёрами, но у вас, видимо, какая-то неправильная информация <…> Там документы на строительство нежилого здания, здание нежилое — всё в порядке. Наименование может хоть какое быть, хоть какое угодно, можем поменять в любой момент», — рассказал корреспонденту НГС один из совладельцев здания, представитель AK Detailing Center, представившийся Александром.

Он добавил, что не знает, было ли введено здание официально в эксплуатацию, но убеждён, что с документами всё в порядке.

