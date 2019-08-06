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Культура

В центре Новосибирска откроется частный театр, названный в честь трамвая № 13

Худруком нового театра станет режиссёр Сергей Афанасьев

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Ремонтные работы закончатся уже осенью. На фото — директор театра «13 трамвай» Екатерина Атрашкевич на площадке в «Доме Актёра»

Ремонтные работы закончатся уже осенью. На фото — директор театра «13 трамвай» Екатерина Атрашкевич на площадке в «Доме Актёра»

Фото: Илья Калинин / НГС 

На улице Серебренниковской в центре Новосибирска откроется частный театр «13 трамвай» — он будет работать в «Доме Актёра», а возглавит его художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев .

«Называется он Сибирский камерный театр "13 трамвай". Расположился он в "Доме Актёра" на месте [театральной] библиотеки. Сама библиотека переехал на второй этаж. <…> Молодая труппа состоит из окончивших в этом году [театральный] институт, мастерскую Сергея Афанасьева. Афанасьев будет художественным руководителем нового театра. А главным режиссёром станет Дарья Супрунова, которая сейчас является режиссёром театра Афанасьева», — рассказала корреспонденту НГС директор театра «13 трамвай» Екатерина Атрашкевич.

Выбор названия для театра объяснил и Сергей Афанасьев. «Почему "13 трамвай"? Думаю, тут объяснений немного. Во-первых, он за окнами ["Дома Актёра"] ходит, во-вторых, это такой уже бренд города… Да и зрители могут приехать в театр на этом трамвае, на остановке "Депутатская", по-моему, [выйти]. <…> На следующий сезон у нас уже запланировано 12 премьер и плюс ещё 5–6 спектаклей перенесём из дипломного репертуара этого курса. Среди этих 12 премьер — 4 детских спектакля, 3 спектакля из спецпроекта, который веду я. Он называется "Закрытый показ", это в основном пьесы современной драматургии. Остальные пьесы будут поставлены режиссёрами-выпускниками этого курса или предыдущего. Какого-то узкого направления в театре нет, это будет театр для людей», — заметил Сергей Афанасьев.

Большие окна «Дома Актёра» в помещении театра останутся, но во время спектаклей будут плотно закрываться шторами

Большие окна «Дома Актёра» в помещении театра останутся, но во время спектаклей будут плотно закрываться шторами

Зал нового театра будет рассчитан примерно на 130 мест. В помещении останутся большие окна во внутренний дворик «Дома Актёра», где собираются высадить деревья.

По словам Сергея Афанасьева, «13 трамвай» — первый частный новосибирский театр со своей постоянной труппой и своей площадкой. Имя предпринимателя, который вложился в проект, Афанасьев не сообщил, но уточнил, что этот человек имеет отношение к лофт-парку «Подземка».

Открыть «13 трамвай» планируют в октябре 2019 года. Театр станет площадкой как для репертуарных спектаклей, так и для различных театральных лекций, интересных вечерних или ночных мероприятий.

Актёры труппы с 17 августа покажут несколько спектаклей на площадке под открытым небом, расположенной возле кинотеатра «Победа».

Принять первых зрителей в новом театре планируют уже в октябре 2019 года

Принять первых зрителей в новом театре планируют уже в октябре 2019 года

Совсем недавно легендарный трамвай № 13 решили увековечить и местные пивовары и сварить пиво под таким названием. А в 2015 году в «Твиттере» появился аккаунт, который ведут от лица трамвая № 13. Прошлой весной на линию вышел тринадцатый трамвай с граффити «Я из Сибири» — состав раскрасили к 20-летию НГС и 125-летию Новосибирска. 

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КОММЕНТАРИИ (43)

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6 авг 2019 в 16:52

Ах какая красивая девчуля. Ми-ми-ми! Мур-мур-мурррр! Ты девушка моей мечты! ;)
Выходи за меня замуж и мы будем вечерами устраивать романтичные прогулки на 13-ом трамвае ;)
Пиши мне сюда, пока я холост ;)

Фото пользователя
6 авг 2019 в 16:58

Собственник Дома Актера- это образец собственника бизнесмена, в РФ никогда нет, связаться не возможно, Недвига оформлена неотжимно.

198х
6 авг 2019 в 17:02

Да задолбали уже этим 13-ым трамваем! То пиво им назовут, то театр, то на футболках выпускают. Культовый, известный, знаменитый! Он дерьмовый на самом деле, как и большинство трамваев в Новосибирске - старый, грязный, шумный, постоянно ломается или попадает в ДТП. Он от нищеты такой, а не потому что его номер особый. Таких вещей стыдиться надо, а мы выпячиваем. Эх...