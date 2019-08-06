В центре Новосибирска откроется частный театр, названный в честь трамвая № 13

Ремонтные работы закончатся уже осенью. На фото — директор театра «13 трамвай» Екатерина Атрашкевич на площадке в «Доме Актёра»

На улице Серебренниковской в центре Новосибирска откроется частный театр «13 трамвай» — он будет работать в «Доме Актёра», а возглавит его художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев .

«Называется он Сибирский камерный театр "13 трамвай". Расположился он в "Доме Актёра" на месте [театральной] библиотеки. Сама библиотека переехал на второй этаж. <…> Молодая труппа состоит из окончивших в этом году [театральный] институт, мастерскую Сергея Афанасьева. Афанасьев будет художественным руководителем нового театра. А главным режиссёром станет Дарья Супрунова, которая сейчас является режиссёром театра Афанасьева», — рассказала корреспонденту НГС директор театра «13 трамвай» Екатерина Атрашкевич.



Выбор названия для театра объяснил и Сергей Афанасьев. «Почему "13 трамвай"? Думаю, тут объяснений немного. Во-первых, он за окнами ["Дома Актёра"] ходит, во-вторых, это такой уже бренд города… Да и зрители могут приехать в театр на этом трамвае, на остановке "Депутатская", по-моему, [выйти]. <…> На следующий сезон у нас уже запланировано 12 премьер и плюс ещё 5–6 спектаклей перенесём из дипломного репертуара этого курса. Среди этих 12 премьер — 4 детских спектакля, 3 спектакля из спецпроекта, который веду я. Он называется "Закрытый показ", это в основном пьесы современной драматургии. Остальные пьесы будут поставлены режиссёрами-выпускниками этого курса или предыдущего. Какого-то узкого направления в театре нет, это будет театр для людей», — заметил Сергей Афанасьев.

Большие окна «Дома Актёра» в помещении театра останутся, но во время спектаклей будут плотно закрываться шторами Фото: Илья Калинин / НГС

Зал нового театра будет рассчитан примерно на 130 мест. В помещении останутся большие окна во внутренний дворик «Дома Актёра», где собираются высадить деревья.

По словам Сергея Афанасьева, «13 трамвай» — первый частный новосибирский театр со своей постоянной труппой и своей площадкой. Имя предпринимателя, который вложился в проект, Афанасьев не сообщил, но уточнил, что этот человек имеет отношение к лофт-парку «Подземка».



Открыть «13 трамвай» планируют в октябре 2019 года. Театр станет площадкой как для репертуарных спектаклей, так и для различных театральных лекций, интересных вечерних или ночных мероприятий.

Актёры труппы с 17 августа покажут несколько спектаклей на площадке под открытым небом, расположенной возле кинотеатра «Победа».

