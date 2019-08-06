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Криминал
Хищения в клинике Мешалкина

Суд оставил под стражей бывшего директора клиники Мешалкина Караськова

Кардиохирург будет сидеть в СИЗО до ноября

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Меру пресечения Александру Караськову выбрали в июне

Меру пресечения Александру Караськову выбрали в июне

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 6 августа, Центральный районный суд Новосибирска оставил под стражей бывшего директора клиники Мешалкина  Александра Караськова.

Срок заключения под стражей суд продлил до 19 ноября, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Караськову выбирали меру пресечения в июне.

На прошлой неделе суд оставил под стражей супругу экс-директора клиники Ирину Бойцову. Она пробудет в СИЗО до 19 ноября 2019 года.

Известного кардиохирурга и его супругу силовики задержали в начале июня. Этому предшествовали увольнение Александра Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области. Предположительно задержание супругов может быть связано с уголовным делом Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части, которого обвиняют в хищении 1,3 миллиарда рублей.

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КОММЕНТАРИИ (21)

6 авг 2019 в 15:38

Сейчас будут мурыжить его в СИЗО года 1,5, потом дадут года 3-4, половину зачтут сразу, потом на УДО подаст.
В итоге года 2 проведёт за решёткой и будет дальше наслаждаться жизнью. Миллиард ещё надо потратить успеть😀
Скорее бы уже ввели конфискацию, включая ближайших родственников

Упс!
6 авг 2019 в 15:57

Видать, кому-то очень приближенному приглянулась сия клиника.

arika
6 авг 2019 в 15:53

Грустно это всё, замечательная клиника, думаю, что у этих врачей много заслуг было и спасенных жизней на счету... От сумы и от тюрьмы у нас нмкто не может зарекаться. В таком обществе тебя преступником сделать могут на ровном месте. Не исключаю, что это борьба за власть, место сладкое, видимо, пересидели на своем месте. Власть людей меняет.