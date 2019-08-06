Суд оставил под стражей бывшего директора клиники Мешалкина Караськова

Меру пресечения Александру Караськову выбрали в июне
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 6 августа, Центральный районный суд Новосибирска оставил под стражей бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова.
Срок заключения под стражей суд продлил до 19 ноября, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».
Караськову выбирали меру пресечения в июне.
На прошлой неделе суд оставил под стражей супругу экс-директора клиники Ирину Бойцову. Она пробудет в СИЗО до 19 ноября 2019 года.
Известного кардиохирурга и его супругу силовики задержали в начале июня. Этому предшествовали увольнение Александра Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области. Предположительно задержание супругов может быть связано с уголовным делом Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части, которого обвиняют в хищении 1,3 миллиарда рублей.