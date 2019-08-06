Суд оставил под стражей бывшего директора клиники Мешалкина Караськова

arika 6 авг 2019 в 15:53

Грустно это всё, замечательная клиника, думаю, что у этих врачей много заслуг было и спасенных жизней на счету... От сумы и от тюрьмы у нас нмкто не может зарекаться. В таком обществе тебя преступником сделать могут на ровном месте. Не исключаю, что это борьба за власть, место сладкое, видимо, пересидели на своем месте. Власть людей меняет.