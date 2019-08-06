Два человека попали в реанимацию после аварии с электрокаром и тележкой на Новосибирске-Главном

«6 августа около 00:30 по местному времени в железнодорожный тупик станции Новосибирск-Главный прибыл почтово-багажный вагон под разгрузку, который сопровождал проводник ФГУП "Почта России". По прибытии проводник вышел на перрон, чтобы открыть створки ворот вагона для разгрузки. В это время по перрону задним ходом двигался погрузчик (электрокар) под управлением работника ООО "54 НСК"», — рассказали корреспонденту НГС о секундах, предшествовавших происшествию, в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Проводник почтово-багажного вагона и водитель погрузчика попали в реанимацию после ночного происшествия в железнодорожном тупике на станции Новосибирск-Главный — в ситуации разбираются следователи.

По информации следователей, погрузчик бампером наехал на тележку, которая стояла возле ворот вагона.



«От удара тележка отлетела в сторону проводника и прижала его к вагону. Работник ООО продолжил движение, и, доехав до хвостовой части вагона, этот погрузчик упал на перрон вместе с работником», — сообщили в следственном управлении на транспорте.



По данным следователей, оба пострадавших попали в городскую клиническую больницу № 1 с травмами различной степени тяжести.



«Находятся в реанимационном отделении», — уточнили в СК.



Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу «Почты России» с просьбой уточнить, как чувствует себя пострадавший проводник. Получить комментарии транспортно-экспедиционнной компании «54 НСК» пока не удалось.



В июне в Баганском районе Новосибирской области пассажирский поезд столкнулся с Renault Logan — авария произошла на переезде. При столкновении водитель машины погиб.

