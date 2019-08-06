Цементовоз сбил школьника на пешеходном переходе под Новосибирском

«В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время на месте дорожного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

По инфрмации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП случилось около 13:00 на улице Островского в Бердске.

Днём во вторник, 6 августа, под Новосибирском фура сбила 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

«В руках у ребёнка был самокат, переходил дорогу. Попал под заднее колесо. Как мне рассказали, ребёнок жив», — рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.

Полицейские просят взрослых напомнить детям об основных правилах поведения на дорогах.

«Водителям транспортных средств необходимо строго соблюдать требования сигналов светофора, дорожных знаков и дорожной разметки, не превышать разрешенную скорость движения», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Ночью в воскресенье на Ордынской трассе под Новосибирском столкнулись Nissan Sunny и Toyota Vistа — в аварии пострадали шесть человек. Очевидцы рассказали, что один из автомобилей после аварии задымился.

