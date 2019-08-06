Новое колесо обозрения на Михайловской набережной откроют в середине августа

Новое колесо обозрения на Михайловской набережной Новосибирска начнут тестировать уже завтра, 7 августа. Для посетителей его откроют через 10 дней.

«Режим обкатки колеса начнется 7 августа и продлится до 15 августа, после чего все новосибирцы и гости города смогут разглядеть город с высоты птичьего полета», — рассказали сегодня в пресс-службе колеса обозрения.

Высота нового колеса — почти 70 метров в наивысшей точке, диаметр — около 60 метров, на нем установлено 30 шестиместных кабинок.

«Точка обзора нового колеса на 50 метров выше по сравнению со старым, которое стоит в низине. В основании колеса обозрения расположено здание, которое станет частью развлекательного комплекса и центром семейного отдыха», — передают в пресс-службе.