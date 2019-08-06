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Новое колесо обозрения на Михайловской набережной откроют в середине августа

Но уже завтра оно начнёт крутиться для испытаний

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Колесо будут обкатывать 10 дней, а потом пустят посетителей

Колесо будут обкатывать 10 дней, а потом пустят посетителей

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новое колесо обозрения на Михайловской набережной Новосибирска начнут тестировать уже завтра, 7 августа. Для посетителей его откроют через 10 дней.

«Режим обкатки колеса начнется 7 августа и продлится до 15 августа, после чего все новосибирцы и гости города смогут разглядеть город с высоты птичьего полета», — рассказали сегодня в пресс-службе колеса обозрения.

Высота нового колеса — почти 70 метров в наивысшей точке, диаметр — около 60 метров, на нем установлено 30 шестиместных кабинок. 

«Точка обзора нового колеса на 50 метров выше по сравнению со старым, которое стоит в низине. В основании колеса обозрения расположено здание, которое станет частью развлекательного комплекса и центром семейного отдыха», — передают в пресс-службе.

Строительство колеса обозрения началось на набережной в марте. Монтировать его строители закончили в июле.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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6 авг 2019 в 14:36

Вот такие теперь у нас достижения в Новосибирске! Это победа, ящитаю!
Отцы институты открывали, деды заводы отстраивали, мы колеса обозрения.

Точняк
6 авг 2019 в 14:30

Если прокатится на этом колесе то можно будет увидеть наш ЧОП на Богаткова.

6 авг 2019 в 14:29

>в пресс-службе колеса обозрения.

Интересно, какими еще департаментами располагает колесо обозрения?