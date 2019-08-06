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Новосибирец поймал в Оби рыбу размером с человека

Чтобы вытащить гигантскую щуку, рыбаку понадобилась помощь

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Дмитрий рассказал, что впервые выловил такую щуку

Дмитрий рассказал, что впервые выловил такую щуку

Фото: Дмитрий Гисс

Новосибирец Дмитрий Гисс поймал в Оби щуку весом в 13,5 килограмма и длиной 130 сантиметров — на берег её вытаскивали, схватив руками за жабры.

Рыбак рассказал об улове на форуме новосибирских рыбаков FishingSib.

«Рыбачить на спиннинг начал четыре года назад, в это втянул лучший друг. В сезон ловил до 10 штук. Самая крупная рыба была щука 2,5 кг. Всегда представлял, какое ощущение получают рыбаки, ловя трофейную рыбу. И вот это случилось — первый мой трофей, и еще какой! Щука 13,5 кг с берега», — написал Дмитрий Гисс. 

Новосибирец рассказал, что вытащить рыбу на берег было непросто: она долго сопротивлялась.

«Щука делала столько пируэтов. Подтягивал — она обратно, как подводная лодка. Один раз "свечку" сделала (рыба выпрыгнула из воды вертикально вверх. — Прим. ред.). После 5 минут борьбы она сдалась. Рукой за жабры и на берег, потому что подсака нет. Адреналину хапнул!» — написал Гисс.

Рыбак рассказал, что случайно заметил плещущуюся щуку, когда шёл вдоль берега. 

Бороться с огромной щукой пришлось долго: рыба упорно сопротивлялась

Бороться с огромной щукой пришлось долго: рыба упорно сопротивлялась

«Такой большой, "крокодил" называется. Когда вытащил на берег, трясло сильно, впечатлений много было. Я шёл мимо, в другую сторону. Заметил, что она плюхается, рыбку гоняет. Решил покидать [спиннинг]. Там дерево лежало. Попал в дерево, [блесна] отскочила и упала в воду. Ну и я почувствовал небольшой удар, начал подтаскивать и заметил, что шнур в сторону пошёл. Понял, что на конце там рыба. 130 сантиметров она», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Гисс. Вытащить рыбу на берег новосибирцу помог друг Алексей. 

Недавно другой новосибирец Данил Трунов выловил в Оби щуку длиной 115 см и весом 12,6 кг — огромную рыбину он поймал с первого заброса.

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КОММЕНТАРИИ (39)

абв
6 авг 2019 в 14:20

неужели не жалко, такая большая рыба, она так боролась за себя, надо было отпустить.

Николас
6 авг 2019 в 14:21

Плодилась бы себе как 10 маленьких, естественных врагов уже нет. Нет, все домой, хоть уже и не вкусная

Фото пользователя
6 авг 2019 в 14:37

Такую красавицу загубил:(( Ну сфоткался бы всяко разно и отпустил бы..А теперь перемелет на котлеты, съест с семьей, гостей позовёт и все.Обычная жизнь рядового человека, любящего поесть..