Новосибирец поймал в Оби рыбу размером с человека

Новосибирец Дмитрий Гисс поймал в Оби щуку весом в 13,5 килограмма и длиной 130 сантиметров — на берег её вытаскивали, схватив руками за жабры. Рыбак рассказал об улове на форуме новосибирских рыбаков FishingSib. «Рыбачить на спиннинг начал четыре года назад, в это втянул лучший друг. В сезон ловил до 10 штук. Самая крупная рыба была щука 2,5 кг. Всегда представлял, какое ощущение получают рыбаки, ловя трофейную рыбу. И вот это случилось — первый мой трофей, и еще какой! Щука 13,5 кг с берега», — написал Дмитрий Гисс. Новосибирец рассказал, что вытащить рыбу на берег было непросто: она долго сопротивлялась. «Щука делала столько пируэтов. Подтягивал — она обратно, как подводная лодка. Один раз "свечку" сделала (рыба выпрыгнула из воды вертикально вверх. — Прим. ред.) . После 5 минут борьбы она сдалась. Рукой за жабры и на берег, потому что подсака нет. Адреналину хапнул!» — написал Гисс. Рыбак рассказал, что случайно заметил плещущуюся щуку, когда шёл вдоль берега.

«Такой большой, "крокодил" называется. Когда вытащил на берег, трясло сильно, впечатлений много было. Я шёл мимо, в другую сторону. Заметил, что она плюхается, рыбку гоняет. Решил покидать [спиннинг]. Там дерево лежало. Попал в дерево, [блесна] отскочила и упала в воду. Ну и я почувствовал небольшой удар, начал подтаскивать и заметил, что шнур в сторону пошёл. Понял, что на конце там рыба. 130 сантиметров она», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Гисс. Вытащить рыбу на берег новосибирцу помог друг Алексей.

Недавно другой новосибирец Данил Трунов выловил в Оби щуку длиной 115 см и весом 12,6 кг — огромную рыбину он поймал с первого заброса.

